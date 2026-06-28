Caldo record in Europa: minime sopra i 25 gradi e picchi fino a 40 in Italia

Negli ultimi giorni molte città europee hanno sperimentato un’ondata di caldo anomala che ha portato a temperature massime intorno ai 40°C e a minime notturne ben al di sopra dei 20°C. In diversi centri urbani le notti non scendono sotto i 25°C, condizione comunemente definita come notte tropicale con conseguenze evidenti sul comfort abitativo e sulla salute pubblica. Il fenomeno ha coinvolto zone dell’Europa occidentale e centrale e ha prodotto record locali, sia per le massime sia per le minime.

Valori registrati: città e numeri più significativi

Le termiche hanno raggiunto punte di quasi 40°C in varie città italiane; a Milano si sono registrati valori diurni prossimi ai 40°C e minime notturne intorno ai 27°C, un dato che evidenzia la perdita di sollievo nelle ore serali e notturne. Altri centri europei hanno battuto record storici: in Germania e in Danimarca si sono toccati livelli mai visti, mentre numerose località in Svizzera e nella Repubblica Ceca hanno segnato nuove massime assolute. In molte aree le temperature medie attuali sono superiori di diversi gradi rispetto ai trent’anni precedenti: in alcune città si parla di scarti di oltre 10°C rispetto alla media storica delle stesse date.

Minime notturne e impatto urbano

Le minime oltre i 25°C trasformano le ore notturne in un periodo privo di sollievo termico: nelle aree con forte urbanizzazione il fenomeno è amplificato dall’effetto isola di calore, che mantiene il calore accumulato negli edifici e nelle strade. Questa condizione aumenta il disagio per fasce vulnerabili della popolazione e può aggravare problemi cardiovascolari e respiratori, specialmente quando le giornate successive non offrono abbassamenti significativi della temperatura.

Meccanismi meteorologici: l’anticiclone subtropicale e il ruolo del clima

La spinta principale dietro questo episodio è stata l’espansione di un anticiclone subtropicale dal Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo e il cuore dell’Europa. Questo pattern ha trasportato masse d’aria molto calde verso latitudini normalmente temperate, favorendo valori termici anomali. A rendere l’onda di calore più intensa è la base termica già elevata su cui si innesta tale anticiclone: la presenza di concentrazioni maggiori di gas serra nell’atmosfera contribuisce a innalzare le medie di riferimento, rendendo eventi come questo più probabili e più intensi.

Umidità, evaporazione e temporali violenti

Con l’aumento delle temperature cresce anche l’evaporazione dai mari e dai laghi, aumentando l’umidità nei bassi strati. Questo non solo innalza la sensazione di calore percepito, ma alimenta anche la possibilità di temporali violenti quando la condizione sinottica cambia: gli scambi di calore e umidità possono trasformare una fase stabile e torrida in episodi temporaleschi intensi localizzati.

Conseguenze sanitarie, sociali ed economiche

L’ondata ha comportato disagi diffusi: eventi pubblici sono stati annullati o posticipati, strutture sanitarie e servizi urbani hanno dovuto adattarsi a richieste incrementate, e sono emerse difficoltà nella gestione delle infrastrutture, come impianti di climatizzazione e trasporti. A livello sanitario, gli effetti piú gravi si verificano tra gli anziani, le persone con malattie croniche e chi svolge lavoro all’aperto: il rischio di esiti avversi aumenta quando le notti non assicurano un recupero termico adeguato.

Numeri e stime sull’impatto

Stime avanzate da istituti di analisi epidemiologica suggeriscono che ondate particolarmente intense e insolite possono produrre un numero significativo di decessi in un arco di pochi giorni, soprattutto se la popolazione non è preparata o gli sistemi sanitari risultano sotto pressione. Anche eventi legati all’acqua, come annegamenti, possono aumentare in periodi di caldo intenso e alta affluenza balneare.

Le previsioni meteorologiche indicano la possibilità di un raffreddamento entro pochi giorni dall’apice dell’evento, in seguito all’ingresso di perturbazioni atlantiche che possono portare una diminuzione delle temperature e maggiore ventilazione. Tuttavia, la periodicità e la natura crescente di questo tipo di episodi suggeriscono che scenari analoghi possano ripetersi con maggiore frequenza in futuro, richiedendo adattamenti nelle politiche di salute pubblica e nella pianificazione urbana.