Calendario Rosso: Un’Iniziativa di Sensibilizzazione contro il Femminicidio in Italia

La violenza di genere rappresenta un fenomeno che colpisce duramente la società italiana, con un femminicidio che si verifica in media ogni 3,8 giorni. Di fronte a questa drammatica realtà, nasce il Calendario Rosso, un’iniziativa lanciata dall’onorevole Chiara Gribaudo per ricordare le donne vittime di violenza.

Questo originale calendario da tavolo non contrassegna festività o domeniche in rosso, ma i giorni in cui si sono consumati femminicidi. Un modo per rendere visibile e tangibile un problema che troppo spesso viene sottovalutato.

Dettagli del progetto

Il Calendario Rosso è il risultato della collaborazione tra l’agenzia Havas Italia e l’associazione Donnexstrada, con il patrocinio del Comune di Milano. La sua creazione è stata ispirata da un desiderio di sensibilizzazione e prevenzione. Ogni giorno contrassegnato in rosso non solo ricorda una vittima, ma porta anche informazioni utili per affrontare situazioni critiche e messaggi di supporto per chi si trova in difficoltà.

Un’azione di responsabilità sociale

Il costo del calendario è fissato a 15 euro, con il 50% dei proventi destinato all’associazione Donnexstrada, che offre supporto alle donne vittime di violenza. In questo modo, chi acquista il calendario non solo ricorda, ma contribuisce attivamente a una causa importante.

Un’iniziativa educativa e culturale

Il Calendario Rosso ha anche un’importante funzione educativa. Caterina Tonini, CEO di Havas Creative Network Italia, evidenzia come sia fondamentale coinvolgere le aziende e le scuole nel diffondere consapevolezza sulla violenza di genere. Le nuove generazioni devono essere educate su questi temi per cambiare la cultura patriarcale che alimenta la violenza.

Eventi di sensibilizzazione

Per accompagnare l’iniziativa, è previsto uno spettacolo teatrale scritto e interpretato da Cathy La Torre, avvocata e attivista. L’incasso dell’evento sarà interamente devoluto a Donnexstrada, un ulteriore passo per sostenere le donne in difficoltà e per raccontare storie che troppo spesso rimangono nell’ombra.

Il Calendario Rosso non è solo un oggetto da scrivania, ma un simbolo di lotta e consapevolezza. Ogni giorno rosso rappresenta una vita spezzata, una storia che merita di essere raccontata e ricordata, affinché il fenomeno del femminicidio venga affrontato con la serietà e l’urgenza che richiede.