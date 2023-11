I capelli afro sono molto delicati e fragili e hanno, infatti, una struttura sottile che li rende propensi alla rottura e alla disidratazione. Per questo motivo, vanno curati con molta attenzione. Ecco svelati 5 consigli su come trattarli e prendersene cura.

Capelli afro: come trattarli? 5 consigli per prendersene cura

Come sappiamo, o almeno immaginiamo, i capelli afro sono la tipologia di capello più difficile da trattare e da curare. Prima di tutto, non sono tutti uguali anzi il riccio ha una forma diversa e soggettiva, c’è chi ha i capelli afro con un riccio inesistente e chi ondulati stretti, o riccio strettissimo. Tutti i capelli afro, in genere, si annodano e temono l’effetto crespo, ma con una cura costante mettono in evidenza la loro caratteristica di essere particolarmente elastici: questo tipo di capello è capace di “ritirarsi” per ben il 75%. Come trattarli? Ecco 5 preziosi consigli sulla cura dei capelli afro.

Idratazione: i capelli ricci-afro tendono a seccarsi facilmente, quindi è importante mantenerli idratati. Utilizza prodotti specifici per capelli afro, come lo shampoo e il conditioner idratante, e applica un olio o una crema idratante dopo il lavaggio per mantenere i tuoi ricci morbidi e idratati.

Nutrire: nutrire aiuta a risanare la struttura e mantenere l’elasticità del capello. Inoltre apporta pettinabilità e riduce la porosità del capello (propensione a “perdere” i prodotti applicati). I migliori prodotti nutrienti sono a base di oli e burri e vanno sempre applicati dopo il prodotto idratante.

Protezione notturna: i capelli ricci sono delicati e possono facilmente danneggiarsi durante il sonno. Proteggili con una cuffia o un foulard di seta o satin durante la notte per evitare l’attrito con i cuscini e la perdita di idratazione.

Taglio regolare: i capelli molto ricci possono sembrare più corti di quanto siano in realtà a causa della loro forma; quindi, è importante tagliarli regolarmente per evitare le doppie punte e mantenere la loro forma. Cerca un parrucchiere specializzato in capelli ricci per un taglio preciso e adatto alle tue esigenze.

Evitare il calore: è un fattore che disidrata estremamente i capelli e ne indebolisce la struttura rendendoli facilissimi alla rottura. È preferibile lasciare asciugare i capelli naturalmente all’aria. In inverno potete asciugare le zone più vicine alla cute utilizzando il diffusore e regolando il phon sulla temperatura media.

Dopo aver seguito i consigli su come prendersi cura dei capelli afro, vediamo quando è consigliabile fare lo shampoo, un momento spesso drammatico per chi ha i capelli così ricci. In questo caso lavare i capelli troppo spesso può essere controproducente perché i capelli tenderanno a disidratarsi. L’ideale sarebbe lavarli non più di due volte a settimana, sfregando bene il prodotto sul cuoio capelluto ma senza creare troppo attrito tra le ciocche, che potrebbero annodarsi.

Chi ha i capelli afro, super ricci e spesso annodati, sa che questi richiedono tanta cura e attenzione per non rovinare il riccio. Oltre i consigli preziosi alla base della cura del riccio afro, ecco alcuni suggerimenti su come non far danni al riccio e renderlo poco voluminoso e poco elastico. Tra lo shampoo e il balsamo i capelli afro vanno tamponati delicatamente con un asciugamano in microfibra, che non va mai strofinato sulla testa.

Con questo tipo di capelli le maniere forti portano irrimediabilmente alla rottura e all’effetto crespo. Poi, l’asciugatura: dividi la chioma in quattro grandi ciocche e direziona il getto del diffusore senza mai toccare i capelli. L’essenziale è eliminare l’eccesso di umidità da nuca e sommità del capo e poi, aspettare che l’aria naturale faccia il resto. E nel frattempo, si può continuare a coccolare i capelli con oli nutrienti e spray che ne definiscano il riccio.

Un trucco per accelerare i tempi di asciugatura dei capelli afro è avvolgere la testa in un asciugamano caldo, meglio se in microfibra dal maggiore potere assorbente: otterrai una chioma morbida e curata.