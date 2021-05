L’olio essenziale salvia sclarea è un prodotto ricco di benefici per la salute dell’organismo. Le funzioni di questa grande fonte di benessere sono davvero numerose, infatti le sue proprietà uniche la rendono capace di offrire benefici in varie situazioni.

Proprietà benefiche dell’olio essenziale salvia sclarea

La salvia sclarea è in grado di donare un grande benessere dal punto di vista mentale. Si tratta infatti di un antidepressivo naturale capace di migliorare la sensazione di relax e tranquillità. Per chi sta vivendo un momento particolarmente intenso dal punto di vista mentale, questo prodotto risulta quindi ideale.

L’olio essenziale di salvia sclarea è un depurativo eccellente e permette di eliminare le tossine nocive per l’organismo.

Si tratta quindi di un prodotto ottimo per la salute dei reni e del fegato.

Questo olio è anche in grado di cicatrizzare la pelle e di conseguenza è utile in caso di ferite. Chi soffre di micosi, acne, piaghe oppure dermatiti può sfruttarne a pieno i benefici.

Olio essenziale salvia sclarea ricco di benefici per le donne

L’olio essenziale salvia sclarea è un prodotto molto utile per migliorare l’equilibrio e la salute del sistema ormonale femminile.

Le donne che sono in menopausa possono sfruttare i benefici del rimedio naturale per ridurre gli sbalzi d’umore in quanto, come abbiamo visto, è un ottimo antidepressivo naturale.

Anche le donne che soffrono di mestruazioni abbondanti o di amenorrea possono utilizzare questo olio per ritrovare il benessere. Si tratta poi di un rimedio utile anche per ridurre i dolori causati dal ciclo mestruale e consente persino di contrastare l’alopecia causata dalle alterazioni degli ormoni.

Olio essenziale salvia sclarea: proprietà cosmetiche

La salvia sclarea è un prodotto molto utile anche in ambito cosmetico. Questa infatti risulta essere in grado di migliorare la salute e l’aspetto dei capelli. Facendo delle lozioni per capelli si possono infatti avere capelli sani e belli da vedere.

In casa si possono anche realizzare maschere viso che consentono di ottenere una pelle liscia e luminosa.