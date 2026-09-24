Con l’arrivo di primavera o autunno molte persone notano una maggiore presenza di capelli su spazzole, cuscini o sotto la doccia. Questo evento, spesso associato a preoccupazioni estetiche, è in realtà una manifestazione del ciclo fisiologico dei follicoli, amplificata dalle variazioni ambientali tipiche del cambio di stagione.

Il nostro organismo è programmato per rinnovare continuamente la chioma: ogni fibra segue un percorso di crescita, una fase di riposo e, infine, la caduta. Quando più follicoli terminano simultaneamente la loro vita, la perdita appare più evidente, soprattutto nei mesi di transizione climatica.

Il ciclo dei capelli e l’influenza delle stagioni

Il ciclo di crescita (anagen) può durare da due a sei anni, seguita da una fase più breve di transizione (catagen) e da un periodo di riposo (telogen) di circa tre mesi. In condizioni di stabilità, solo il 10-15% dei capelli è in fase telogen, ma durante l’autunno e la primavera la percentuale può salire al 20-25% a causa di fluttuazioni ormonali e di cambiamenti nella luce solare.

Fasi del follicolo: crescita, riposo e esfoliazione

Durante la fase anagen, le cellule della matrice del follicolo si moltiplicano rapidamente, garantendo la lunghezza del capello. Il catagen è un breve periodo di regressione in cui il follicolo si contrae. Nel telogen, il capello è inattivo e, al termine di questa fase, si espelle per fare spazio a un nuovo fusto. Il trauma termico, l’esposizione prolungata al sole estivo o l’uso di prodotti aggressivi possono anticipare il passaggio a telogen, accentuando la perdita stagionale.

Quando la perdita è normale e quando è motivo di visita medica

Una certa quantità di capelli cade quotidianamente; è un processo di ricambio fisiologico che non richiede interventi. Tuttavia, se la caduta supera i 100 capelli al giorno, persiste per più di sei mesi, o è accompagnata da prurito, irritazione o chiazze di diradamento, è opportuno consultare un dermatologo.

Stress, interventi chirurgici e post-partum

Eventi stressanti, come un’operazione chirurgica o la nascita di un bambino, possono indurre una caduta temporanea chiamata telogen effluvium. In questi casi, i follicoli entrano prematuramente in fase telogen e, dopo qualche mese, tornano a crescere normalmente. La differenza principale rispetto a una caduta patologica è la completa risoluzione spontanea nel tempo.

Nutrizione, integratori e cura esterna per rinforzare la chioma

Una dieta equilibrata è fondamentale per fornire i nutrienti indispensabili alla salute del capello. Proteine di alta qualità (pesce, uova, legumi), vitamine del gruppo B, vitamina D, zinco, ferro e acidi grassi omega-3 favoriscono la sintesi della cheratina e mantengono il follicolo in buona forma. Quando l’alimentazione risulta insufficiente, si può ricorrere a integratori specifici.

Tra i prodotti più studiati troviamo A29 Plus (30 capsule), formulato con biotina, zinco e altri oligoelementi, e PHYTO Phytophanère Duo 1+1 una combinazione di supplementi vegetali pensata per sostenere la struttura del fusto. La scelta dell’integratore deve tenere conto delle esigenze individuali e, se necessario, della consulenza di un professionista.

Detersione delicata e lozioni anticaduta

Il lavaggio è il primo gesto di cura del cuoio capelluto. Shampoo leggeri, privi di solfati aggressivi, mantengono l’equilibrio del film idrolipidico. Un esempio è Amavital Shampoo Fortificante indicato per chi avverte fragilità in periodi di transizione stagionale. Dopo la detersione, l’applicazione di una lozione mirata, come A29 Lozione Anticaduta può fornire nutrienti direttamente al follicolo, contribuendo a ridurre la caduta e a migliorare la densità.

Abitudini quotidiane come limitare l’uso di piastre a temperature elevate, proteggere la chioma dai raggi UV con cappelli o spray termoprotettivi, evitare lavaggi troppo frequenti e mantenere uno stile di vita meno stressante supportano ulteriormente la salute dei capelli.

Un’alimentazione ricca di vitamine, minerali e proteine integratori mirati quando necessario, e una routine di detersione delicata con eventuali lozioni anticaduta costituiscono la strategia più efficace per mantenere la chioma forte e voluminosa.