Maria Teresa Toscano ha trasformato la sua passione per l’alimentazione in una professione consolidata. Dopo aver conseguito una laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agroalimentari presso l’Università degli Studi di Palermo nel 2021, ha deciso di approfondire il legame tra cibo e salute, intraprendendo una seconda laurea in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana a Messina.

Formazione accademica e certificazioni

Nel 2023 la Dott.ssa Toscano ha accolto il titolo di Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana con una tesi intitolata “L’effetto dei polifenoli estratti dagli agrumi in soggetti con dismetabolismo glucidico”. Questo lavoro ha evidenziato come i polifenoli possano modulare i parametri glicemici, fornendo una base scientifica solida per le sue future consulenze.

Tesi sui polifenoli e impatto clinico

Lo studio si è basato su un campione di adulti con alterazioni del metabolismo del glucosio, dimostrando che l’assunzione regolare di estratti agrumali può migliorare la risposta insulinica. I risultati hanno alimentato l’interesse della Dott.ssa Toscano per la nutrizione clinica e le hanno permesso di proporre protocolli dietetici personalizzati basati su ingredienti naturali.

Dopo il tirocinio presso uno studio di nutrizione dove ha affinato le proprie competenze pratiche, nel novembre 2023 ha ottenuto l’abilitazione alla professione di biologa e si è iscritta all’Albo dei Biologi della Regione Sicilia, consolidando il suo ruolo di biologa nutrizionista.

Servizi di consulenza nutrizionale

Operando come libera professionista, la Dott.ssa Toscano offre una gamma completa di visite: prima visita nutrizionalecontrolli nutrizionali periodicipiani di allenamento sportivo e consulenze online. I servizi sono rivolti sia ad adulti sia a bambini a partire dagli 8 anni a seconda della tipologia di indirizzo richiesto.

Tipologie di visita e modalità di prenotazione

Le sedute in studio includono valutazioni antropometriche, analisi della composizione corporea e elaborazione di diete su misura, mentre le consulenze virtuali consentono di monitorare l’aderenza al piano alimentare tramite videochiamate. I pagamenti possono avvenire tramite bonifico, carta di credito, debito o contanti, e la prenotazione è semplificata grazie a un sistema online disponibile 24/7. Il contatto telefonico è il 091 986……, garantendo una risposta rapida a chiunque desideri riacquistare benessere psico-fisico.

Testimonianze e valutazioni dei pazienti

Le recensioni raccolte su piattaforme di verifica mostrano un alto livello di affidabilità: ogni paziente ha confermato il proprio numero telefonico via SMS, l’appuntamento e, quando presente, il pagamento. Alcuni commenti evidenziano la professionalità della Dott.ssa Toscano: “Simpatia, gentilezza e competenza: il TOP” (23 settembre 2026) o “Bravissima, socievole, ti mette a proprio agio” (1 settembre 2026). Altri sottolineano la capacità di adattare le diete a esigenze specifiche, come nel caso di una paziente vegetariana che ha apprezzato l’equilibrio dei pasti proposti (25 aprile 2026).

Domande frequenti

Il vino diluito con acqua è meno dannoso? – La risposta della Dott.ssa Toscano precisa che diluire il vino non riduce la quantità di alcol presente; la gradazione alcolica resta invariata, quindi gli effetti sul corpo non diminuiscono.

Come interpretare una curva glicemica con valori 88 mg/dl a digiuno, 146 mg/dl a 60 minuti e 92 mg/dl a 120 minuti? – Insieme ai valori della curva insulinica (8,5 µU/ml a digiuno, 72 µU/ml a 60 min, 49 µU/ml a 120 min) la Dott.ssa Toscano segnala possibili segni di resistenza insulinica. Tuttavia, è necessario approfondire con il proprio medico curante per identificare le cause precise e valutare eventuali interventi dietetici.

Per ulteriori chiarimenti o per prenotare una visita, è possibile contattare lo studio tramite il numero indicato o utilizzare il servizio di prenotazione online.