Negli ultimi anni la ricerca ha messo in luce numerosi fattori che influenzano la salute metabolica, ma un elemento finora trascurato è la compagnia durante il pasto. Un team guidato dalla professoressa Shir Atzil e dalla dottoranda Monia Masalha dell’Hebrew University di Gerusalemme, in collaborazione con il dottor Shai Fuchs dello Sheba Medical Center, ha condotto uno studio che collega direttamente la presenza di persone care al controllo della glicemia postprandiale.

Lo studio di Atzil, Masalha e Fuchs

Lo studio, pubblicato su Science Advances con il titolo “Social Physiology: How social proximity shapes metabolic and physiological regulation”, ha coinvolto volontari adulti sottoposti a due condizioni sperimentali distinte. In una prima sessione i partecipanti hanno consumato un pasto standardizzato ad alto contenuto di carboidrati da soli; nella seconda, lo stesso pasto è stato assunto in presenza di una persona cara, senza alcun contatto fisico necessario.

Metodo sperimentale

Il pasto è stato calibrato per fornire la stessa quantità di glucidi in entrambi gli scenari, garantendo che le sole differenze fossero di natura sociale. Dopo il consumo, i ricercatori hanno monitorato i livelli di glucosio nel sangue per diverse ore, registrando anche parametri di temperatura corporea e risposta allo stress mediante biomarcatori specifici.

Effetto sulla glicemia postprandiale

I risultati hanno mostrato che, quando i soggetti mangiavano in compagnia, i picchi di glucosio erano significativamente più bassi rispetto alla condizione di isolamento. La glicemia postprandiale si stabilizzava più rapidamente, con una riduzione media dei picchi del 15-20 %. Questo indica che il corpo impiega meno energia per autoregolarsi, lasciando più risorse disponibili per altre funzioni fisiologiche.

Fisiologia Sociale: un nuovo concetto

Gli autori hanno coniato il termine “Fisiologia Sociale” per descrivere il fenomeno per cui l’organismo umano opera più efficientemente in presenza di altri. “Essere vicini a qualcuno che amiamo riduce l’energia necessaria per l’autoregolazione”, spiega la prof.ssa Atzil, sottolineando una motivazione evolutiva profonda alla base dei legami affettivi.

Altri vantaggi della prossimità sociale

Oltre al controllo glicemico, lo studio ha evidenziato che la presenza di un partner sociale migliora la capacità di regolare la temperatura corporea durante l’esposizione al freddo e attenua le risposte fisiologiche allo stress, sia negli adulti che nei neonati. Questi effetti sono apparsi anche in assenza di contatto fisico, dimostrando che non si tratta solo di una riduzione dello stress emotivo, ma di un vero e proprio meccanismo biologico.

Regolazione della temperatura e risposta allo stress

I partecipanti esposti a temperature fresche hanno mantenuto una temperatura corporea più stabile quando accompagnati, mentre i marcatori di stress (cortisolo, frequenza cardiaca) risultavano inferiori rispetto alla condizione solitaria. Il risultato suggerisce che la Fisiologia Sociale abbia un impatto trasversale su più sistemi fisiologici.

Questi dati aprono nuove prospettive per la salute pubblica. Se la semplice presenza di una persona cara può contribuire a una migliore gestione della glicemia, le politiche di prevenzione del diabete potrebbero includere consigli su momenti di convivialità, oltre a dieta ed esercizio. È importante precisare che la compagnia non sostituisce terapie, alimentazione equilibrata o attività fisica, ma si aggiunge come potente fattore di benessere spesso sottovalutato.

Condividere il pasto non è solo un gesto sociale, ma un vero e proprio supporto biologico capace di ridurre i picchi glicemici e favorire una risposta più efficace a stress e variazioni ambientali.