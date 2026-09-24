Nel periodo compreso tra il 25 e il 27 settembre 2026, tre realtà urbane italiane hanno deciso di mettere al centro della loro agenda cittadina la prevenzione e il benessere. Firenze, Mantova e Asti accolgono infatti dei veri e propri villaggi della salute spazi temporanei dove i cittadini possono accedere gratuitamente a screening medici, consulenze nutrizionali, attività fisiche guidate e a incontri di alto livello sul tema della longevità. L’iniziativa nasce dalla volontà di avvicinare i servizi sanitari alla quotidianità delle persone, creando occasioni concrete di informazione e cura.

Firenze: il Villaggio della Salute in Piazza della Repubblica

Dal venerdì 25 al domenica 27 settembre, la storica Piazza della Repubblica si trasforma in un polo di prevenzione e movimento. Dalle 10:00 alle 17:30 sono attivi diversi stand: un camper dedicato alla mammografia gestito da Ispro, il gazebo “Pillole di Salute” dove tre dietiste-nutrizioniste (Simonetta Salvini, Gabriella Buti e Lorena Sartini) offrono valutazioni dell’indice di massa corporea (IMC) e consigli personalizzati in sessioni da 15 minuti. Il venerdì l’attività è interrotta dalle 12:00 alle 13:00 per l’inaugurazione ufficiale.

Consulenze nutrizionali e misurazione IMC

Le professioniste guidano i partecipanti in un percorso rapido ma approfondito: analisi delle abitudini alimentari, verifica del peso corporeo rispetto all’altezza e indicazioni pratiche per migliorare lo stile di vita. L’approccio è individuale ma aperto anche a gruppi, favorendo lo scambio di esperienze tra i presenti. La presenza di nutrizioniste legate a istituzioni come la LILT e l’AOU Careggi conferisce autorevolezza al servizio.

Attività fisica e partnership

Parallelamente, il The Social Hub e l’istruttore Michele Franzone propongono un calendario di workout gratuito, iniziando venerdì sera con una sessione riservata alla community Runners of Florence. Sabato è dedicato a Pilates Flow, yoga Reset, Posturale & Mobility, Functional Training, Total Body Tone e Yoga Stretch & Relax, culminando in una serie di Fitness Challenges domenica. Tra i partner, Carapelli Firenze distribuisce olio extravergine di oliva in edizione limitata, mentre il camper I Gigli regala gadget e cartoline sconto.

Mantova: Villaggio della Salute nel cuore del centro storico

Sabato 26 e domenica 27 settembre, la città mantovana trasforma le sue vie centrali in un hub di salute integrata. L’iniziativa, promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Mantova, vede la partecipazione di autorità sanitarie (ASST), ordini professionali e associazioni locali. L’obiettivo dichiarato è rendere la prevenzione sanitaria accessibile a tutti, offrendo screening sul cuore, misurazione del monossido di carbonio, test dell’udito e valutazioni per il diabete.

Screening e controlli sanitari

Il percorso di screening prevede la rilevazione dei principali parametri cardiovascolari, il test di MOC per valutare l’esposizione al monossido di carbonio, l’esame dell’udito e una consulenza specifica sull’aderenza terapeutica e sulla prevenzione oncologica. Professionisti dell’AOU Careggi e dell’ASST collaborano con infermieri e volontari per fornire risultati immediati e indicazioni personalizzate.

Formazione e coinvolgimento della comunità

Oltre agli esami, il villaggio propone laboratori di primo soccorso rivolti a genitori e cittadini, attività ludiche per i più piccoli e incontri con le associazioni del territorio. Gli Ordini professionali (Infermieri, Professioni Sanitarie) tengono tavole rotonde aperte al pubblico, favorendo il dialogo tra esperti e cittadini. L’evento si configura così come un punto di riferimento per la rete territoriale, dimostrando come salute, volontariato e imprese possano operare in sinergia.

Asti: Longev-Italia, il laboratorio del buon vivere

Il 25 e 26 settembre, l’Auditorium della Banca di Asti ospita la prima edizione di Longev-Italia un laboratorio nazionale dedicato alla longevità in salute. Più di 80 relatori provenienti da Italia e dall’estero, tra cui il direttore generale dell’ASL AT, Giovanni Gorgoni, e il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, mons. Vincenzo Paglia, illustreranno le sfide demografiche e le opportunità legate al vivere più a lungo. L’iniziativa, patrocinata da Ministero della Salute, Regione Piemonte e altri enti, punta a definire un nuovo modello di welfare sostenibile.

Temi della longevità

Il programma affronta temi trasversali: attività fisica, prevenzione e appropriatezza prescrittiva, nutrizione, tecnologie a supporto della salute, abitare sostenibile, relazioni sociali e contrasto alla solitudine. Sono presenti workshop pratici, tavole rotonde su politiche sanitarie e una cerimonia di premiazione per le migliori iniziative sul benessere. L’evento vuole dimostrare che la longevità non è solo un fenomeno demografico ma una risorsa da valorizzare attraverso una rete di competenze condivise.

Grazie a programmi gratuiti, partnership tra pubblico e privato e una forte partecipazione di esperti, Firenze, Mantova e Asti offrono alla cittadinanza strumenti concreti per prendersi cura di sé, aumentare la consapevolezza e costruire una cultura della prevenzione più radicata.