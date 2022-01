Carenza di magnesio: sintomi e come riconoscerla

La dieta contro l’endometriosi prevede alimenti ricchi di Omega-3 e sali minerali come semi e pesce, e verdure crude ricche di fibre

Scopriamo insieme qual è la dieta seguita da Ornella Muti e impariamo tutti i segreti che le consentono di restare in forma.

Amadeus, celebre conduttore televisivo, segue una dieta molto particolare che gli consente di restare in forma: scopriamo i dettagli.

Laura Pausini si rimette in forma dimagrendo grazie ad un piano personalizzato ispirato alla dieta Balckburn o dieta SDM.

La tisana alla camomilla e cumino è una bevanda ricca di proprietà benefiche: scopriamo perché fa bene berla e come prepararla.

La dieta del cantante Gianni Morandi vede una prevalenza di verdure, con in accompagnamento del buon pesce e ogni tanto della buona carne.

La tisana frutti essiccati rossi e bacche di goji è una bevanda molto gustosa che vanta benefici per la salute: scopriamo come prepararla.

Il latte di kefir possiede proprietà antinfiammatorie ed è utile in gravidanza, dato che contiene grandi quantità di acido folico

I kiwi sono dei frutti succosi e dolci che in molti apprezzano per il loro sapore unico, ma vantano anche molti benefici per il sistema immunitario.