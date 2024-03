Carolina Marconi, diventata nota nel 2004 grazie al “Grande Fratello”, che ha poi ripetuto recentemente l’esperienza nella versione “Vip”, ha rivelato cosa mangia nella sua dieta dopo il cancro.

Carolina Marconi: la dieta dopo il cancro

Carolina Marconi nota al pubblico per esser stata concorrente del Grande Fratello di Canale 5 nel lontano 2004, dopo 20 anni è ancora amatissima dal pubblico. La Marconi è nata a Caracas, in Venezuela, classe 1978, ed è figlia di Pasquale Marconi, un diplomatico italo-eritreo, per questo è naturalizzata italiana. Si è diplomata al liceo linguistico, ma ben presto ha debuttato in tv nel 1997 come valletta nel programma “Beato tra le donne”.

Dopo il Gf, l’abbiamo vista come opinionista in tv e come showgirl poi anche attrice nel film tv “Baciati dall’amore” (2011), oltre a essere stilista e ideatrice del brand di scarpe Le Markol. Carolina nel 2021 ha rivelato di avere un tumore al seno, problema scoperto mentre si stava sottoponendo ad alcuni controlli per poter programmare una gravidanza con il compagno.

La malattia l’ha gettata nello sconforto, non solo per la perdita dei capelli come accade a molte altre donne ma anche perché questo la costringeva a mettere da parte almeno per un periodo l’idea di diventare mamma. L’ex gieffina, però, con la sua forza di volontà e determinazione è riuscita a tramutare un periodo così difficile in forza e messaggio positivo per tutte le persone come lei hanno avuto un tumore, per questo ha partecipato in diverse trasmissioni a raccontare la sua malattia. In diverse occasioni Carolina Marconi ha detto che è cambiato tutto il suo stile di vita, a partire dall’alimentazione.

Ecco cosa mangia oggi Carolina, superato il brutto periodo del tumore e della chemioterapia. L’ex gieffina e showgirl venezuelana nella sua dieta ha dovuto dire addio a farine bianche, carne rossa, zuccheri sostituiti con pasta di ceci o lenticchie, pesce azzurro e miele, come dolcificante. Carolina ha ammesso che non conosceva bene l’importanza di scegliere i cibi giusti mentre ora sta educando se stessa e la sua famiglia ad un regime alimentare sano.

Dopo l’operazione e le chemio, Carolina ha ripreso a fare anche attività fisica seppur con moderazione. “La terapia ormonale provoca mal di ossa. Sei gonfia, stanca, hai le vampate, non dormi. In più ci sono gli sbalzi d’umore, e gli attacchi di panico”, ha raccontato. La Marconi è supportata in tutto e per tutto dal compagno Alessandro Tulli, ex calciatore, con cui fa coppia fissa dal 2011, innamorati più che mai.

Poi qualche mese fa Carolina si è mostrata ai follower in ospedale per un controllo. "Nella tac c'è qualcosa al fegato", ha spiega ai follower.

Così Carolina ha fatto un appello alle donne e alle ragazze soprattutto se hanno le protesi al seno "state ancora più attente e se c'è qualcosa non accontentatevi del primo parere".

Oggi sente il desiderio di diventare mamma e per questo ha iniziato una terapia ormonale di cinque anni in cui dice "mi hanno indotto una menopausa precoce interrompendo il ciclo, con controlli ogni sei mesi e una tac all'anno".