C’è chi fa di tutto per velocizzare il metabolismo e riuscire a perdere peso, e chi vorrebbe “rallentarlo”. Ecco come rallentare il metabolismo con questi cibi consigliati anti-dimagrimento.

Come rallentare il metabolismo? I cibi consigliati

Se la maggior parte delle persone cerca di dimagrire, ancora di più ora che l’estate si avvicina, e dunque fa di tutto per accelerare il metabolismo basale, d’altra parte c’è chi contrariamente tenta invece di rallentarlo per prendere qualche chilo. Uno dei principali motivi per cui queste persone sperano di rallentare l’attività metabolica è a causa delle troppa magrezza e quindi nella difficoltà ad ingrassare. In questo caso, la prima cosa da fare è cambiare l’alimentazione.

Ecco qual è l’alimentazione da preferire per rallentare il metabolismo e quale invece dobbiamo evitare. Innanzitutto è consigliato evitare o limitare il consumo di bevande che contengono caffeina e teina come appunto il tè, caffè e la Coca Cola. Secondo alcune stime, infatti, il caffè accelererebbe il consumo calorico del 10% circa. Altri alimenti che velocizzano il metabolismo e che andrebbero consumati in modo limitato sono quelli che hanno un alto contenuto proteico, come le uova e la carne, o i cibi speziati. Inoltre, ci sono due alimenti in particolare che, anche se sono salutari, dobbiamo evitare se vogliamo rallentare il nostro metabolismo: la cicoria e il radicchio, i quali intervengono nella metabolizzazione dei grassi.

I cibi difficili da digerire e con un livello elevato di grassi saturi, come quelli precotti o fritti, favoriscono il rallentamento del metabolismo, ma non fatene un consumo eccessivo in quanto questi alimenti potrebbero essere abbastanza nocivi per la nostra salute.

Per rallentare il metabolismo possiamo provare a sostituire gli zuccheri semplici a favore di quelli complessi, che sono contenuti nel pane, nella pasta e nelle fibre. Nella nostra alimentazione per rallentare il metabolismo possiamo inserire anche la frutta secca, compresa quella in guscio. Quindi via libera a noci, mandorle, arachidi che hanno una densità calorica elevata e contengono grassi polinsaturi ed arginina che sono dei validi alleati per la riduzione del metabolismo.

Cibi per rallentare il metabolismo: cosa mangiare?

Come visto, per rallentare il metabolismo basale soprattutto in caso di magrezza eccessiva o attività metabolica molto veloce, in nostro soccorso viene l’alimentazione e in particolare alcuni cibi che vengono assunti proprio per “bloccare” l’attività metabolica. Ecco cosa mangiare contro il metabolismo veloce.

Carboidrati raffinati

Il pane bianco, la pasta, il riso, la pizza vengono assimilati facilmente dall’organismo, perché durante il processo di lavorazione degli ingredienti sono stati privati dei carboidrati complessi. Così il corpo per digerire, consuma energia e la digestione dei carboidrati raffinati non richiede un alto dispendio energetico per assimilare le sostanze nutritive disponibili negli alimenti. Consumando carboidrati raffinati, perciò, il metabolismo non viene accelerato.

Zuccheri

Lo zucchero provoca un picco dei livelli di glucosio nel sangue e viene rapidamente assorbito dal vostro corpo. Questo contribuisce a rallentare il vostro metabolismo. Con i cibi che contengono zuccheri in eccesso si rallenta il metabolismo.

Cibi grassi

Gli alimenti che contengono grassi possono facilmente rallentare il metabolismo. Infatti, consumare cibi molto grassi mette in difficoltà il vostro corpo che non sa come utilizzare questa dose superflua di grassi. La conseguenza è che il metabolismo rallenta, cercando di immagazzinare i grassi come riserva energetica. Questo non solo rallenta il metabolismo, ma facilita l’aumento del grasso corporeo che non viene mai speso come fonte di energia.

In conclusione: ricordiamo gli zuccheri che producono un rialzo di glucosio nel sangue a rapido assorbimento da parte del corpo, cosa che contribuisce a rallentare il metabolismo.

Altro cibo che rallenta il metabolismo sono i cereali raffinati come farina bianca, pane bianco, pasta, riso, e tutti i derivati da questi alimenti. Il motivo sta nel fatto che, con la raffinazione, questi cibi vengono privati dei carboidrati complessi.

Anche le carni rosse e i salumi sono tra i cibi che rallentano il metabolismo poiché vanno a generare stanchezza e pesantezza a livello metabolico che tende a rallentarne i processi. I grassi idrogenati e i cibi che ne contengono, come le merendine, i dolci confezionati, i cibi fritti o quelli da fast food, sono tra quelli che rallentano il metabolismo, perché tendono a formare accumuli di grasso difficili da eliminare.