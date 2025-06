Cause delle unghie malandate – Guida completa

Hai mai notato come le unghie possano trasformarsi da splendide a spaventose in un batter d’occhio? Gialle, ispessite e a volte deformate, sembrano quasi pronte a raccontare storie di traumi e di scelte di bellezza discutibili. Ma non temere, perché anche se il problema è comune, le soluzioni non mancano e possono riportare la tua manicure al suo antico splendore!

Un vero e proprio tormentone, quello delle unghie danneggiate! È impressionante notare come, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, si trasformino in un biglietto da visita che parla di noi. Ma cosa succede quando perdono la loro integrità? Spesso, il colpevole è un mix di traumi e pratiche di bellezza un po’ troppo aggressive, che possono rendere le unghie più simili a una corazza di tartaruga piuttosto che a una delicata copertura. Le unghie dei piedi, in particolare, sono le più vulnerabili. Esposte a traumi e a micosi, possono subire danni notevoli.

Ma cosa provoca questa trasformazione? Il dottor Giovanni Chiarelli, dermatologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano, spiega che le unghie, pur invecchiando, possono diventare giallastre e ispessite solo se aggredite da funghi. Un taglio fai-da-te poco accorto, una pedicure invasiva o scarpe troppo strette sono i principali responsabili di questa situazione. E indovinate un po’? Le donne ne sono colpite più degli uomini, e i disturbi riguardano otto volte su dieci le unghie dei piedi!

I segnali di allerta

Ma come possiamo riconoscere i primi segnali di sofferenza delle unghie? Il dottor Chiarelli ci avverte di prestare attenzione a piccole striature sulla superficie, note come onicodistrofie, che si manifestano con microfessurazioni. Queste piccole crepe, causate da microtraumi, diventano la porta d’ingresso per i funghi, che a loro volta cambiano il colore delle unghie, rendendole ancora più inestetiche.

Traumi e prevenzione

Parliamo ora di quei traumi che possono compromettere la salute delle nostre unghie. Spesso, siamo noi stessi a fare danni, accorciando le unghie troppo e danneggiando le cuticole. E non dimentichiamo le scarpe a punta, che, sebbene siano di grande stile, possono essere dei veri nemici per i nostri piedi! Anche l’attività sportiva merita un occhio di riguardo: non solo gli impatti diretti, ma anche la frequentazione di ambienti umidi come piscine e saune possono favorire l’insorgere di funghi.

Le cause meno comuni

Ma le cause di unghie malandate non si fermano qui. Esistono condizioni più gravi, come il lichen planus, una malattia autoimmune che può portare alla perdita dell’unghia, o la psoriasi, che si manifesta con chiazze gialle o marroni. E non dimentichiamo l’insufficienza venosa, che può causare danni visibili. Per questo motivo, è essenziale consultare un dermatologo, che potrà fare una diagnosi accurata e suggerire il trattamento adeguato.

Il percorso verso la guarigione

Riportare le unghie alla normalità richiede pazienza e costanza. Dobbiamo evitare tutto ciò che ha causato il problema, come pedicure troppo invasive e scarpe inadeguate. A volte, i rimedi da banco, come gli smalti medicati, non bastano. Potrebbe essere necessaria una terapia sistemica, che dipende dal tipo di fungo in causa: dalla terbinafina per i funghi dermatofiti, all’itraconazolo per la Candida, fino al fluconazolo per le muffe.

Ma attenzione! Se si seguono terapie per patologie cardiovascolari o si assumono antidepressivi, è fondamentale informare il medico, perché potrebbero esserci interazioni. E prima di iniziare un trattamento, è consigliabile effettuare un esame micologico completo per identificare il tipo di aggressore e scegliere la cura più adatta.

Prevenzione e cura quotidiana

Parlare di prevenzione è d’obbligo. È importante idratare bene le unghie, applicando crema anche su di esse, un dettaglio che spesso viene trascurato. Una volta al mese, o dopo aver praticato sport, un pediluvio con acqua tiepida e un antisettico specifico può fare miracoli. E se ti trovi in ambienti umidi come piscine o saune, non dimenticare di indossare ciabatte o scarpette di gomma: un piccolo gesto che può fare una grande differenza!

Contagiosità delle infezioni

È importante sapere che le infezioni delle unghie sono contagiose, ma non nel modo che potresti pensare. Possono “passare” da un’unghia all’altra, soprattutto se non si prestano le dovute attenzioni. Quindi, è consigliabile usare asciugamani personali e mantenere una buona igiene durante il trattamento.

Un fenomeno in crescita

Infine, un dato preoccupante: le micosi delle unghie stanno aumentando. Colpa di pratiche di bellezza discutibili in alcuni centri estetici che, per ottenere un gel permanente, danneggiano le unghie. In caso di problemi, è meglio mettere da parte queste pratiche! Per quanto riguarda le mani, fortunatamente, le micosi sono meno comuni, ma non bisogna abbassare la guardia: un taglio attento e moderato è fondamentale.

In sintesi, prendersi cura delle proprie unghie non è solo una questione estetica, ma anche di salute. Con un po’ di attenzione e qualche accorgimento, è possibile mantenere le unghie in ottima forma e sfoggiare mani e piedi sempre al top!