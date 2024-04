5 cibi per far crescere i capelli in modo smisurato

Lo sapevate che la crescita dei capelli in modo rapido può essere agevolata da alcuni cibi? Ma di quali si tratta e quali, appunto, mangiare per far crescere più velocemente i capelli? Scopriamo i 5 alimenti che fanno bene alla chioma.

5 cibi per far crescere i capelli: quali sono

Se il vostro desiderio è far crescere la vostra chioma in modo smisurato, per fortuna ad allearsi con questo desiderio c’è il cibo, anzi le proteine, le vitamine ed elementi contenuti in alcuni alimenti. Scopriamo la top 5 dei cibi che fanno crescere i capelli in modo smisurato.

Salmone

Il salmone è un pesce è carico di elementi che sostengono la crescita dei capelli quali la vitamina D e proteine, ma contiene anche gli acidi grassi omega-3 che oltre a promuovere la crescita dei capelli, mantengono il cuoio capelluto sano.

Ostriche

E’ stato notato che la carenza di zinco può causare la perdita di capelli e impoverire le condizioni del cuoio capelluto. Le ostriche sono ricche di zinco – solo tre ostriche contengono il 493 per cento del valore giornaliero di zinco utile a una persona.

Ma non tutte le ostriche sono uguali e utili allo scopo. Meglio quelle francesi. Evitate quelle catturate nel Golfo del Messico, che possono contenere livelli insolitamente elevati di cadmio a causa dell’inquinamento delle acque da petrolio.

Uova

Le uova sono un’ottima fonte dei già citati omega -3, e inoltre contengono biotina (quella sostanza contenuta in molte pasticche costose in vendita). Ma sappiate che non è il bianco dell’uovo che farà allungare i capelli, è il tuorlo.

Mangiare troppi albumi può effettivamente bloccare l’assorbimento di biotina nel corpo, causando un impoverimento di questo micronutriente.

Patate dolci

Le patate dolci sono cariche di beta-carotene, il precursore della vitamina A , che favorisce non solo un cuoio capelluto sano, ma favorisce la crescita dei capelli.

Ma attenzione a scegliere cibi carichi di beta-carotene integrandolo nella dieta con dosi elevate (più di 2500 milligrammi) perché l’alto assorbimento di vitamina A da retinolo può rilevarsi tossica a dosi troppo elevate.

Avocado

L’avocado è un antico segreto di bellezza. Inoltre, se lo si applica localmente, direttamente su capelli e cuoio capelluto ha l’ulteriore capacità di stimolare la produzione di collagene ed elastina.

Basterà mescolare un po’ di avocado con della panna acida e applicare l’emulsione ottenuta sui vostri capelli e sul cuoio capelluto per circa dieci minuti prima di risciacquarli.