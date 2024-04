Cimici in casa: le soluzioni

In questo periodo dell’anno, complice anche il fatto che la sera faccia un po’ freddo, alcuni insetti ne approfittano per entrare in casa. Sono insetti come le cimici che giungono magari da alcune fessure o dai panni stesi invadendo così l’abitazione. Per sbarazzarsene sono diverse le opzioni su cui puntare impedendo a questi esseri di avvicinarsi all’ambiente domestico.

Cimici in casa

Nonostante le cimici si avvistano e si aggirano per casa a partire dal mese di ottobre fino a gennaio o febbraio, può capitare che anche nella stagione primaverile e quindi nei mesi di aprile questi insetti siano ancora del tutto presenti in casa. Infatti, capita che sul bucato o in alcuni angoli si possono ancora intravedere oppure sentire.

Di colore verde o marrone, a seconda della specie, sono facilmente riconoscibili anche per il continuo ronzio e sbatacchiare che emettono da un angolo all’altro. Tendono a nascondersi un po’ ovunque, tra i panni stesi al sole ad asciugare, ma anche dietro le finestre o se si tratta delle cimici asiatiche dentro il letto o nelle doghe del materasso.

se in questo periodo dell’anno si trovano insetti di colore verde o marrone in casa oppure sulle piante sono sicuramente le cimici di cui esiste anche la specie asiatica che presenta un colore grigiastro. Nel caso fosse verde è la classica cimice facilmente riconoscibile per via del colore delle foglie su cui si posa in questo periodo.

Sono proprio questi infatti i periodi dell’anno in cui cominciano a proliferare e di conseguenza a nascere invadendo così le case. Si riconoscono anche dall’odore maleodorante che emanano e con il quale si difendono. Una puzza che sicuramente infastidisce tutta casa.

Cimici in casa: sono pericolose

Entrambe le specie di cimici, quindi la verde, la tradizionale e quella maggiormente comune nelle case e la marrone, l’asiatica, non sono da ritenersi pericolose per l’ambiente domestico, ma neanche per gli esseri umani, in generale. Se anche ci si trovasse a un contatto ravvicinato con questa specie non vi è nessun rischio.

Non trasportano nessun germe e non pungono. Bisogna poi fare attenzione a non confondere con le cimici dei letti che sono state infestanti in alcune città, tra cui Parigi, appunto dove vi è stata una vera e propria invasione. In questo caso si nutrono di sangue umano e animale per la loro sopravvivenza, ma non è il caso di allarmarsi.

Per quanto riguarda invece le cimici asiatiche possono invece causare danni all’agricoltura dal momento che si nutrono delle foglie e dei frutti degli alberi che si hanno nel giardino. Ovviamente in commercio ci sono diverse soluzioni come spray e sostanze repellenti quali il dispositivo Ecopest Home che è il migliore per allontanare questa specie da casa.

Un altro modo davvero valido è l’uso di zanzariere da apporre alle finestre o alle porte che impediscono l’accesso alle zanzare, ma anche ad altri insetti come le cimici, appunto. Dal momento che passano anche da crepe o fessure è bene sigillare anche queste aree con dello stucco o silicone. Considerando che si posano sul bucato, è sempre bene controllarlo onde evitare che entrino in casa.

Cimici in casa: migliore rimedio

Oltre ai rimedi naturali appena consigliati per allontanare le cimici da casa o ed evitare che possano causare danni, un’altra soluzione particolarmente efficace è l’uso di un repellente. Un dispositivo come Ecopest Home è particolarmente consigliato dal momento che è considerato sia da esperti che da consumatori un’opzione molto valida all’uso dei pesticidi e degli insetticidi che, essendo chimici, possono essere fonte di danni.

Questo tipo di dispositivo agisce infatti tramite due modalità: l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni. Sono proprio gli ultrasuoni infatti che agiscono dal momento che questi insetti sono in grado di captare e di conseguenza evitano di avvicinarsi all’abitazione e alle piante.

Una soluzione davvero all’avanguardia in grado di proteggere, pur essendo di dimensioni molto piccole, gli esseri umani e gli animali domestici garantendo così una protezione totale. Questo tipo di dispositivo lavora poi in un raggio d’azione della superficie di circa 250 mq permettendo così di garantire una sicurezza a tutto l’ambiente sia interno che esterno.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente che risulta particolarmente efficace sia verso le formiche, ma anche tantissimi altri insetti: le mosche, le zanzare, le vespe, i ragni ma anche i roditori. Si distingue poi da altre soluzioni del genere in quanto del tutto ecologico quindi non impatta sull’ambiente. È silenzioso per cui non infastidisce o disturba chi sta studiando o lavorando.

Una soluzione alla portata di tutti e facilmente reperibile soltanto dal sito ufficiale garantendo così l’esclusività e originalità del prodotto. Il consumatore interessato all’acquisto compila il modulo in ogni sua parte ricevendo poi la chiamata dell’operatore che andrà a confermare i dati appena inseriti evadendo l’ordine. Questa soluzione è in vendita al costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento anticipato tramite PayPal, carta di credito oppure direttamente in contante al corriere alla consegna.