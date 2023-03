Cibi sazianti: quali portare a tavola

Alcuni alimenti che si consumano ogni giorno ha maggiormente potere saziante rispetto ad altri. Sono i cibi sazianti che si integrano e consumano in una dieta proprio perché placano il senso di fame rapidamente. Scopriamo quali sono e come inserirli nella dieta e in tavola.

Cibi sazianti

In un regime dietetico e dimagrante, non è solo importante capire quali alimenti consumare, ma anche quali sono i cibi sazianti da poter consumare. Per esempio, gli alimenti che sono ricchi di proteine sono consigliati dal momento che aiutano a placare il senso di fame in modo da saziare maggiormente e quindi non abbuffarsi.

Oltre alle proteine è consigliabile anche un buon apporto di carboidrati. Una buona dieta e alimentazione deve basarsi sul consumo di carboidrati e proteine. Questi due elementi e nutrienti insieme, sicuramente aiutano a favorire una migliore digestione e, al tempo stesso, allontanare il senso di fame.

Alcuni cibi sazianti tendono a placare il senso molto di più di altri. Questo non dipende soltanto dalla quantità o dal loro consumo, ma dalle proprietà e dai nutrienti che apportano e che contengono. I cibi che contengono giuste quantità di carboidrati e proteine sono sicuramente l’ideale proprio per i vantaggi e benefici che forniscono non appena li si consuma.

Per quanto riguarda i carboidrati si consiglia di conoscere l’indice glicemico che aiuta a capire il senso di sazietà di un cibo rispetto a un altro. Un indice glicemico basso di un determinato alimento permette di favorire un buon senso di sazietà e quindi non abbuffarsi eccessivamente ai pasti.

Cibi sazianti: quali sono

Come si diceva, vi sono cibi sazianti in base a quanto afferma la scienza e agli studi che sono stati condotti in merito. Tra questi, vi sono sicuramente le verdure, raccomandante in ogni regime dimagrante, anche perché ricche di nutrienti come vitamine, sali minerali e fibre, oltre al fatto che siano ipocaloriche.

I legumi sono un altro ottimo elemento da consumare e portare a tavola proprio grazie al loro alto indice glicemico dovuto al fatto che contengano tantissime fibre. Un cibo importante anche per tenere a bada il colesterolo e i livelli di zucchero nel sangue. Ci sono poi le patate che hanno un alto potere saziante dal momento che contengono tantissimi carboidrati.

Si possono anche consumare come alternativa al pane o ad altri carboidrati e, se mangiate con la buccia, favoriscono maggiormente il senso di sazietà andando anche a migliorare il processo digestivo. Per quanto riguarda il pesce, il salmone è uno dei cibi sazianti migliori dal momento che contiene tante proteine e Omega 3.

Le uova sono un altro alimento che non può mancare tra i cibi sazianti dal momento che sono un buon mix tra proteine e grassi. In questo caso sono le proteine a fornire il massimo senso di sazietà. Sono alimenti ottimi da inserire in un regime dimagrante proprio perché placano la fame aiutando così a dosare nel modo corretto gli ingredienti e alimenti.

