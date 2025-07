Ciclopedalata e Dieta Mediterranea: un’iniziativa per la salute

Sei pronto a scoprire un evento che non solo celebra lo sport, ma promuove anche la salute e la comunità? Il Comune di Altamura si prepara a diventare il palcoscenico della “Coast-to-Coast Challenge: cycling cross Europe for kidney care”, un’iniziativa internazionale che mira a sensibilizzare tutti noi sull’importanza della prevenzione e della cura delle malattie renali. Con un percorso a staffetta di oltre 500 km, l’evento coinvolgerà diverse nazioni, tra cui Olanda, Germania e Italia, e si svolgerà il 28 e 29 giugno 2025. È un’occasione unica per unire sport e consapevolezza, non credi?

Un programma ricco di eventi e cultura

Il programma del Comune di Altamura, intitolato “Coast to Coast – Ciclopedalata Europea e Dieta Mediterranea, uno stile di vita”, è davvero imperdibile. Si partirà sabato 28 giugno con un incontro scientifico che sarà trasmesso in diretta web, collegando i partecipanti con ciclisti provenienti da Olanda, Campania e Basilicata. Questo forum, organizzato in collaborazione con l’associazione OrmeBike, vedrà la partecipazione di esperti, tra cui il Prof. Loreto Gesualdo, e offrirà un’importante occasione di confronto sulle pratiche alimentari e sportive legate alla salute. Non è fantastico poter ascoltare le riflessioni di chi lavora nel settore?

Domenica 29 giugno, la staffetta ciclistica partirà da Altamura, attraversando località come Bitonto, Ruvo di Puglia e Terlizzi, fino a raggiungere Giovinazzo, dove si concluderà il tracciato europeo. Sarà un vero e proprio viaggio, con ciclisti amatoriali e promotori del progetto che guideranno la carovana, unendo sport e comunità in un evento che celebra anche i prodotti agroalimentari locali, come il Pane di Altamura DOP e la Lenticchia IGP. Chi non vorrebbe partecipare a un’avventura del genere?

Un’area espositiva per scoprire le eccellenze locali

Un elemento chiave dell’evento sarà l’allestimento di una grande area espositiva aperta al pubblico, suddivisa in due poli tematici principali. La prima area, dedicata all’enogastronomia, permetterà ai visitatori di scoprire e degustare le eccellenze culinarie del territorio, tra cui prodotti DOP e IGP. Qui si svolgeranno show cooking condotti da chef di fama, come Antonella Ricci e Vinod Sookar, che presenteranno ricette tradizionali reinterpretate in chiave moderna e salutare. Hai mai pensato di scoprire la cucina locale in questo modo innovativo?

La seconda area sarà focalizzata sulla salute e la prevenzione. Le associazioni di volontariato locali, come AIDO e AVIS, saranno presenti per fornire consulenze e materiali informativi, promuovendo la cultura della donazione e della prevenzione, fondamentali per la salute della comunità. Sarà un’opportunità importante per sensibilizzare i cittadini e incoraggiarli a prendere parte attiva nella promozione della salute. Non sarebbe bello sentirsi parte di un’iniziativa così significativa?

Un’iniziativa che unisce sport, cultura e impegno civile

La “Coast to Coast – Ciclopedalata Europea e Dieta Mediterranea, uno stile di vita” rappresenta un esempio di come lo sport possa fungere da veicolo per valori più profondi, come la salute e la solidarietà. Altamura, con il suo patrimonio culturale e gastronomico, si pone come capofila di questo progetto ambizioso e inclusivo, che non solo promuove attività fisica, ma incoraggia anche la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Ti immagini camminare per le strade di Altamura, circondato da ciclisti e gente che celebra la salute e la tradizione?

Questo evento non è solo un’opportunità per praticare sport, ma anche un momento di riflessione sulle scelte alimentari e sullo stile di vita, elementi chiave per la prevenzione delle malattie e il benessere collettivo. La combinazione di ciclismo, cultura gastronomica e impegno sociale rende la “Coast-to-Coast Challenge” un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono contribuire a una causa importante e vivere un’esperienza unica nella splendida cornice pugliese. Non vorresti essere parte di questa avventura straordinaria?