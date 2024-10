Cimici: cosa sono e come intervenire

Alcuni periodi dell’anno si contraddistinguono per la presenza di insetti come le cimici che si intrufolano ovunque. Saperle individuare è utile per capire come comportarsi e cosa fare in loro presenza. Vediamo come intervenire e gli accorgimenti da adottare.

Cimici

Le case, con i primi freddi e le temperature basse, gli insetti come le cimici diventano il bersaglio degli abitanti dell’abitazione. Sono insetti che giungono in casa arrivando a invaderla e infestarla in vari modi . Si trovano ovunque: tra gli stipiti, le porte o le finestre oppure vicino anche al lampadario dove trovano riparo e calore.

Sebbene innocui e sgradevoli cercano riparo nelle case arrivando così a scombussolare e metterla un po’ in disordine. Sono insetti alquanto fastidiosi anche per il loro continuo sbatacchiare da un angolo all’altro. A differenza di altri insetti, non sono dannosi, ma possono risultare molto fastidiose e noiose da tollerare.

Le cimici verdi appartengono all’ordine degli emitteri e si distinguono per il loro corpo piatto e l’apparato boccale pungente. Sono diverse poi le specie presenti in Italia: dalla verde, la più comune, passando per l’asiatica di colore marrone che risulta essere più invasiva rispetto ad altre specie e soprattutto un danno per le coltivazioni e frutteti di casa.

Questo tipo di insetto va a nutrirsi della linfa delle piante, in quanto sono fitofagi il che spiega anche la ragione per cui tendono a nutrirsi dei frutteti e di coltivazioni nel cortile della propria casa. La cimice asiatica, di colore marrone, si distingue per essere vorace e attaccare i vegetali.

Cimici: consigli

Considerando che le cimici, che siano la verde o l’asiatica, ma anche altre specie, invadono la casa, bisogna cercare di capire come difendersi e prevenire il loro ingresso in casa. A tal proposito, bisogna adottare le giuste strategie per proteggersi ed evitare di avere una casa invasa da questi esseri che possono essere alquanto noiosi.

Prima di tutto, è fondamentale installare delle zanzariere o dei para spifferi alle porte onde evitare che possano entrare. Le crepe e le fessure vanno chiuse e sigillate. Nel caso ci fosse qualche muro presente in casa sarebbe consigliabile chiuderlo onde evitare che questi insetti possano passare da questo lato e quindi entrare poi in casa.

La casa dovrebbe poi essere il più possibile pulita facendo attenzione anche ai luoghi nascosti come per esempio le casse di avvolgimento delle tapparelle perché qui le cimici possono insinuarsi e di conseguenza depositarsi. ci sono poi alcune piante aromatiche o rimedi naturali che sicuramente possono essere alleati in modo da potersi proteggere.

Cimici: formula naturale

Per evitare che le cimici invadono casa è consigliabile affidarsi a rimedi validi ed efficaci nel lungo termine. Il migliore è un repellente come Ecopest Home, visto come alternativa ai pesticidi e insetticidi. Un repellente che è la giusta soluzione da adottare anche perché naturale e non invasivo come succede con altri prodotti.

Un dispositivo compatto dalle dimensioni piccole e non ingombranti da portare in ogni luogo dentro e fuori la casa. Un dispositivo che è accogliente anche perché rende la casa ospitale oltre a non essere dannoso per animali domestici e umani. Facile da usare dal momento che bisogna attaccarlo alla presa di corrente lasciandolo in funzione h 24 sette giorni su sette.

Una soluzione naturale che sfrutta l’azione a interferenza magnetica e gli ultrasuoni che sono in grado di tenere lontano questi insetti da casa. Infatti, questo dispositivo è utile non solo per parassiti quali le cimici, ma anche per altri come le mosche, le zanzare, le terme, le vespe e i roditori. Un sistema utile e all’avanguardia che ha sicuramente la sua efficacia.

Per chi volesse saperne di più

Questo repellente poi risulta essere funzionante e adatto anche perché ecologico, quindi a zero impatto sull’ambiente, non dannoso, silenzioso e non disturbante.

L’ordine si effettua direttamente dal sito ufficiale del prodotto per cui basta inserire le informazioni personali nel modulo per poi essere contattati dall’operatore che andrà a confermare i dati inseriti evadendo l’ordine. Così facendo si va incontro a un’offerta del valore di 49,90€ per due confezioni da pagare con Paypal, carta di credito e contanti.