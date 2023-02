Come diminuire il consumo di carne: consigli utili

Ridurre o addirittura eliminare il consumo di carne dalla propria alimentazione quotidiana ha un impatto positivo sia sulla propria salute sia sull’ambiente, oltre che un’importanza dal punto di vista etico. Vediamo, in questo articolo, alcuni suggerimenti e consigli utili per riuscire a ridurre il consumo di carne.

Come ridurre il consumo di carne: consigli

Una riduzione del consumo di carne e in generale di derivati animali sembra infatti essere collegato a una diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari e di altre patologie degenerative, tra cui alcuni tumori.

Il consumo di carne dovrebbe limitarsi, in genere, a due-tre porzioni a settimana, preferendo le carni bianche ed evitando salumi, insaccati, carni in scatola e in generale carni trasformate, che andrebbero consumate solo occasionalmente.

In realtà, molte persone superano ampiamente questo limite e consumano carne e derivati anche una o più volte al giorno.

Ridurre il consumo di carne può dunque sicuramente apportare un vantaggio alla salute, oltre che all’ambiente. Per quanto riguarda i benefici per l’ambiente, e l’ecologia, questi sono dati principalmente dalla riduzione di emissioni inquinanti e di consumo di suolo, problemi che derivano dall’allevamento di animali, in particolare da quello intensivo.

Ecco alcuni modi per ridurre il consumo di carne.

Tra le alternative più semplici da mettere a tavola al posto della carne troviamo sicuramente i legumi, alimenti che fanno parte della nostra tradizione. Fagioli, ceci, lenticchie, fave, ma anche piselli, fagiolini e soia possono aiutare a ridurre il consumo di carne.

Dalla soia e dal grano si ricavano poi alcune alternative alla carne interessanti: è il caso della soia disidratata utilizzata per preparare “bistecche” e spezzatini o del famoso seitan ottenuto dal glutine di frumento, la frazione proteica del grano.

Il tofu è un altro prodotto che si ricava dalla soia; viene utilizzato come alternativa vegetale al formaggio, ma è comunque un alimento proteico che può essere usato al posto della carne.

Ridurre il consumo di carne

Se si mangia troppa carne o se si vuole ridurre il consumo, può essere una buona idea cercare di sostituire la carne gradualmente e solo per alcune preparazioni, inserendo alimenti vegetali alternativi ma che fanno già parte delle proprie abitudini alimentari.

Stilare un menu settimanale può aiutare moltissimo a ridurre il consumo di carne. Il consiglio è di compilare un primo menu con le scelte abituali, andando poi a sostituirne qualcuna con alternative vegetali.