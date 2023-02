Cimici in inverno: come allontanarle da casa senza veleni

Le cimici in inverno sono ospiti fissi e indesiderati nelle case di moltissimi italiani. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché possiamo ritrovarci in casa questi insetti così piccoli, se sono un pericolo per la nostra salute ed, eventualmente, come sbarazzarcene in modo semplice, attraverso soluzioni naturali e alternative ai pesticidi chimici.

Cimici in inverno

Le cimici in inverno sono una seccatura vera e propria e un po’ tutti ne sono alle prese. Questi insetti, infatti, così piccoli e insidiosi, entrano in casa nostra senza alcun invito, già durante l’autunno, e restano con noi per tutta la durata dell’inverno. Poiché, di solito, le cimici non arrivano mai da sole, ma quasi sempre insieme, liberare la nostra casa, attraverso soluzioni semplici e immediate, che non compromettano la nostra salute, è fondamentale, per una questione di igiene e sicurezza, nostra e delle persone che vivono con noi.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché le cimici in inverno sono una presenza comune nelle case di moltissimi italiani, quali sono i pericoli che l’uomo corre ed, eventualmente, come liberarsene in modo semplice e naturale, attraverso soluzioni alternative ai pesticidi chimici, di solito pericolosi per la nostra salute e la salute degli animali domestici che vivono con noi.

Cimici in inverno: cause

Le cimici, quelle che comunemente entrano in casa nostra durante l’autunno, alla ricerca di un posto sicuro in cui trascorrere l’inverno, per potersi poi risvegliare in primavera, quando il caldo inizia a farsi sentire, non arrivano mai da sole, ma sempre in gruppo.

Sebbene molto fastidiosi e maleodoranti, se si sentono minacciati o se vengono schiacciati accidentalmente, questi insetti non rappresentano un pericolo per la nostra salute o quella degli animali domestici. Tuttavia, possono essere un pericolo per la vegetazione poiché si nutrono di linfa vegetale.

Le cimici in inverno possono essere difficili da allontanare da noi e dalle nostre abitazioni ma, fortunatamente, ci sono molte soluzioni naturali sulle quali possiamo fare affidamento per risolvere il problema in poco tempo.

Cimici in inverno: come allontanarle senza veleni

Le cimici in inverno sono una presenza fissa nelle case di moltissimi italiani ma, cattivo odore a parte, questi parassiti non rappresentano un vero pericolo per la nostra salute o la nostra vita. Ciononostante, è importante allontanarle dalle nostre case per una questione di igiene e sicurezza, per noi e per la nostra famiglia, ma anche per i nostri ospiti e i nostri amici a quattro zampe.

