Classifica auto 2026: i modelli più venduti in Italia e le tendenze del mercato

Il mercato automobilistico italiano ha registrato un crescita significativa nel primo semestre del 2026, con un aumento del 9,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è stato trainato da una varietà di fattori, tra cui l’adozione crescente di veicoli a bassa emissione e l’introduzione di nuovi modelli sul mercato.

Le immatricolazioni totali hanno raggiunto quota 936.783 un segnale positivo per il settore. Tra le alimentazioni più richieste, le ibride hanno dominato con una quota di mercato del 49,7% seguite dalle elettriche che hanno registrato una crescita del 77,5%.

Le auto a benzina più vendute

Nel segmento delle auto a benzina, la Volkswagen T-Cross si è aggiudicata il primo posto con 13.764 immatricolazioni. Seguono la Citroen C3 e l’Opel Corsa che hanno conquistato rispettivamente 13.452 e 10.287 vendite. Tra i modelli italiani, la Fiat Grande Panda ha registrato 7.837 immatricolazioni.

Le auto elettriche in ascesa

Le auto elettriche hanno visto un boom nel primo semestre 2026, con la Leapmotor T03 in testa alla classifica con 21.841 vendite. La Dacia Spring e la Tesla Model Y hanno seguito con 5.300 e 4.160 immatricolazioni rispettivamente. Questo successo è stato sostenuto dagli incentivi statali e dalla crescente consapevolezza ambientale.

Le novità del mercato elettrico

A giugno 2026, il mercato delle auto elettriche ha superato per la prima volta il 10% di quota di mercato. Tra le new entry, la Dongfeng Box ha fatto il suo debutto, offrendo un’alternativa economica con un’autonomia fino a 310 km. La Tesla Model 3 e la Tesla Model Y continuano a dominare il segmento premium.

Le ibride più popolari

Le auto ibride hanno registrato una crescita del 23,1% con la Fiat Panda in testa alla classifica con 62.832 vendite. La Jeep Avenger e la Toyota Yaris Cross hanno seguito con 19.990 e 18.594 immatricolazioni rispettivamente. Questi modelli hanno conquistato il mercato grazie alla loro versatilità e efficienza.

Le auto più efficienti

Tra le auto elettriche più efficienti, la Mercedes-Benz CLA 250+ EQ si è distinta con consumi di soli 12,2 kWh ogni 100 km. La Dacia Spring e la Fiat 500e hanno seguito con consumi rispettivamente di 12,4 kWh e 13,0 kWh. Questi modelli rappresentano un’ottima scelta per chi cerca un’auto economica e sostenibile.