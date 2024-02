Claudia Galanti showgirl e modella paraguaiana è tornata in forma subito dopo la terza gravidanza. Ma come ha fatto a ritornare anche meglio di prima? Ecco la sua dieta detox delight.

Claudia Galanti: la dieta detox delight

Claudia Galanti modella, showgirl e attrice paraguaiana, nota soprattutto in Francia e in Italia, splende sempre di più all’età di 42 anni. Ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ben due volte, opinionista di diversi programmi tv e Cover Girl di calendari sexy è da un po’ che non la si vede nel piccolo schermo. La Galanti, da quando ha perso la sua terzogenita di appena 9 mesi a causa di un batterio, si è dedicata completamente alla famiglia. Anche sui social la sua apparizione è sporadica.

La modella e attrice è stata fidanzata con il noto imprenditore francese Artaud Mimran da cui ha avuto tre figli. Nel 2014 i due si sono lasciati, poco dopo il decesso della terza figlia. Oggi Claudia vive a Parigi e ha un nuovo compagno e sui social ricorda spesso Indila Carolina Sky, sua figlia che è venuta a mancare. Un trauma mai superato nonostante abbia seguito un percorso terapeutico.

La showgirl paraguaiana è da sempre considerata una delle donne più belle della televisione italiana e francese, dove è molto conosciuta. Anche dopo tre gravidanze Claudia è tornata subito in forma. Come? Lei ha detto di aver seguito una dieta detox Delight, il segreto delle star! Ecco cosa mangia la Galanti.

Si tratta di un regime alimentare detox a base di succhi e altri alimenti e bevande. Questa dieta contiene una serie di alimenti a base di verdura, frutta e legumi freschi insieme ad alga spirulina ed erbe depurative particolarmente ricche di vitamine e di sali minerali, dalle proprietà detossinanti e soprattutto dimagranti.

I prodotti della Detox delight si possono acquistare online. Claudia Galanti ama soprattutto i succhi di frutta e verdura che devono essere consumati ogni due ore per permettere al corpo di depurarsi e di tornare in forma in brevissimo tempo. Un regime dimagrante molto amato dai vip basato solo su alimenti sotto forma liquida, poiché secondo il suo ideatore i cibi solidi necessitano di molte più energie e di un maggiore sforzo da parte dell’organismo per poter essere digeriti.

Nello specifico la Galanti assume ben 5 tipi di succhi al giorno da circa 500 ml l’uno, in modo da tornare in forma in pochissimo tempo con un fisico al top. Ricordiamo che questa dieta non è per tutti, soprattutto per via del suo costo non proprio economico.

Dunque alla base del suo fisico statuario ci sarebbero i succhi e i cibi preparati detox Delight. Una gamma di alimenti a base di frutta, verdura e legumi freschi con ingredienti d’eccezione (come l’alga spirulina e le erbe depurative), particolarmente ricchi di vitamine e sali minerali, dalle alte capacità purificanti e dimagranti.