La dieta (e gli sgarri) delle Donatella

Silvia e Giulia Provvedi, alias le Donatella, cantanti diventate poi showgirl, concorrenti e concorrenti di reality show, seguono una dieta per tenersi in forma. Ecco cosa mangiano le Donatella, compresi gli sgarri.

Le Donatella, nome d’arte delle sorelle-gemelle Silvia e Giulia Provvedi, nate in tv come duo musicale ma diventate poi influencer, showgirl e partecipanti prima de L’Isola dei Famosi e poi del GFVip, sono seguitissime sui social. Migliaia di giovani le ammirano per la loro spontaneità, simpatia e anche bellezza. Entrambe, infatti, dedicano molta attenzione al loro aspetto fisico e fanno tanta palestra, ottenendo risultati invidiabili.

A rafforzare il legame tra le due sorelle anche la piccola Nicole, che spesso appare con loro sui social, ed è la figlia che Giulia ha avuto nel 2020 dal compagno Giorgio De Stefano. E’ ancora legata a De Stefano, il padre di sua figlia, che nel 2022 è stato condannato a 12 anni e 8 mesi di carcere.

In generale le due sorelle continuano a lavorare nello spettacolo, dividendosi tra televisione e musica. E come detto sono molto attive anche sui social network: in particolare Instagram e TikTok.

In un loro video social Giulia e Silvia reagiscono a modo loro al cruccio della dieta che hanno molte persone. Interpretando in maniera piuttosto creativa l’invito ad aggiungere insalata ai pasti. La usano sì, ma semplicemente come ‘involucro’ per afferrare panini, una bottiglia di vino, cioccolata. In realtà, al di là dei video divertenti, le Donatella sono da sempre grandissime sportive, non rinunciano mai al buon cibo e a un sano allenamento. Ecco cosa mangiano.

“Mangiamo bene, sano, molti cereali come orzo, farro, quinoa”, confessano le Donatella. Giulia in particolare non mangia carne per scelta personale, da anni ormai, ma la sostituisce con legumi e altre fonti proteiche. La loro è una dieta equilibrata per star meglio a livello fisico e mentale ma non dicono mai no agli sgarri!

Lo sgarro preferito di Giulia, la bionda delle Donatella, è la pizza mentre Silvia Provvedi preferisce il sushi sul quale dice “è pesce crudo quindi non è proprio uno sgarro. Magari aggiungo le salse e qualche fritto”. Il duo musicale, attuali influencer, dicono di essere soprannominate le “regine delle tartine”, perché ne cucinano a volontà e di ogni tipo: con maionese, salmone, gamberetti in salsa rosa. Poi un altro loro piatto must have è il pesce al forno con verdure.

Le sorelle gemelle Silvia e Giulia Provvedi, alias le Donatella, nate come cantanti a X Factor ad appena 19 anni, oggi sono conosciute per le loro apparizioni in tv e sui social. Non sono più soltanto cantanti e deejay ma amano anche la conduzione e il mondo del web. Proprio sui social le sorelle Provvedi si divertono a condividere video della loro quotidianità, spesso video comici e “buffi”. Dal fisico muscoloso, invidiabile, e piene di energia Silvia e Giulia seguono una dieta sana per tenersi così in forma.

Ma non solo. Tanto allenamento e soprattutto vario: dalla boxe ai pesi in palestra, alla corsa, e tutto questo lo condividono con i loro follower. Giulia dice di fare di solito tre allenamenti a settimana a corpo libero insieme a boxe e corsa, anche Silvia fa boxe ma in primis si tiene attiva nel ruolo di giovane mamma.