Colite: come contrastarla con i rimedi naturali

La colite, nota anche come sindrome del colon irritabile, non è altro che un’infiammazione dell’ultimo tratto dell’intestino. Scopriamo insieme come curarla con i rimedi naturali più efficaci.

Colite: che cos’è esattamente?

La colite è un’infiammazione del colon e colpisce circa il 20% o 30% della popolazione, soprattutto le donne in un’età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Chi è affetto da colon irritabile ha un’infiammazione alle terminazioni nervose presenti nell’ultimo tratto di intestino, che diventano ultra sensibili anche se sollecitate con uno stimolo normale come un pasto o il ciclo mestruale. Questo causa poi una risposta sproporzionata dell’intestino.

Colite: le cause e i sintomi

Le cause della colite possono essere molteplici, e tra esse troviamo predisposizione genetica, infezioni intestinali, intolleranze o allergie alimentari, stress, uso smodato di farmaci, alterazione della flora batterica intestinale, fattori emotivi o psicosomatici.

I sintomi con cui si manifesta la malattia sono caratteristici e sono stipsi o diarrea, distensione addominale, dolori e crampi addominali, sensazione di gonfiore, meteorismo. I sintomi della colite possono variare nel tempo nella stessa persona. Inoltre, dato che la malattia è legata ad un’alterazione delle contrazioni muscolari che regolano il transito e l’espulsione delle feci, la colite può provocare disturbi apparentemente opposti, ovvero diarrea o stipsi.

Colite: qual è l’alimentazione più adatta?

L’alimentazione e lo stile di vita giocano un ruolo importante nella gestione della colite. È infatti essenziale seguire una dieta sana e corretta, mangiando a orari fissi in modo da favorire la regolarità intestinale. Inoltre, è importantissimo mangiare lentamente e masticare bene i cibi.

Chi soffre di colite dovrebbe evitare di mangiare alcuni cibi come i dolcificanti, latte e latticini, cibi in scatola, caffè, tè, bevande gassate, carne conservata, verdure come legumi, patate, carciofi, cavolfiori e cavoli, e frutta come uva, pere, pesche e prugne.

Colite: i rimedi naturali

Per contrastare efficacemente la colite, si può ricorrere anche ad alcuni rimedi naturali. La camomilla e la melissa, ad esempio, sono due piante ottime per preparare delle tisane da bere per ridurre i crampi e le tensioni muscolari a livello addominale.

La malva, il finocchio e la menta, invece, riducono la formazione di gas a livello intestinale, mentre la nux vomica è utile in caso di indigestione e dolore alla pancia.