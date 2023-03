Con la primavera che sta per giungere e le belle giornate che si allungano, si è maggiormente invogliati a perdere i chili di troppo in modo da prepararsi anticipatamente. Si ha voglia di apparire in buona forma e la dieta per la primavera può sicuramente aiutare in tal senso. Scopriamo insieme cosa mangiare e i cibi da portare in tavola ricchi di proprietà.

Dieta per la primavera

Un regime dimagrante di questo tipo permette di tornare in forma e prepararsi all’arrivo della bella stagione. La dieta per la primavera aiuta a depurarsi dalle scorie e tossine in eccesso, oltre che dai grassi che si sono accumulati durante il periodo primaverile. In questa fase, l’organismo può subire dei contraccolpi e un regime del genere è particolarmente indicato.

Sicuramente è la risposta adatta al cambio di stagione e per prepararsi in modo giusto ai nuovi ritmi che questo periodo e stagione porta con sé. Un regime adatto per tornare in forma e prepararsi all’estate e alla prova costume, ma utile anche per stare bene grazie ad alimenti che hanno proprietà detox e disintossicanti.

Un regime dimagrante che possono seguire tutti e che aiuta sicuramente a prendere consapevolezza anche di una alimentazione adeguata che non può mancare. Quando si pensa a dieta per la primavera si fa riferimento a un regime e programma alimentare che aiuti a disintossicare il corpo e liberarlo dai grassi accumulati.

In questo modo, è possibile fornire all’organismo e al corpo il giusto benessere e leggerezza per prepararsi alla stagione primaverile con una energia e salute maggiore. In questa maniera, ci si sente più leggeri e meno appesantiti dall’inverno appena trascorso.

Dieta per la primavera: cibi di stagione

In questa fase di avvicinamento alla bella stagione, vengono in aiuto alcuni cibi tipici di stagione che non possono assolutamente mancare nella dieta per la primavera e che aiutano a tornare in forma. Sono alimenti sani da preferire rispetto a tutti gli altri grazie alle proprietà e ai benefici che donano al corpo e all’organismo, in generale.

Per cominciare la nuova stagione in forma e in salute, non possono mancare alimenti come la frutta e la verdura ricchi di antiossidanti e di acqua che idratano l’organismo. Le verdure a foglia verde come spinaci, broccoli, ma anche pomodori, peperoni sono da portare in tavola e consumare in mille modi e ricette diverse.

I ravanelli sono particolarmente indicati in questa stagione perché facilitano lo scioglimento dei grassi e sono ottimi da consumare in insalata a base di limone e conditi con un filo di olio. Non possono poi mancare i carciofi che hanno proprietà diuretiche e le pere che migliorano le attività intestinali, oltre a essere indicate in una macedonia di frutta.

Si può preparare anche una pasta con delle verdure come asparagi e pomodori freschi evitando di esagerare troppo con i condimenti. Sono presenti nei banconi della frutta e della verdura anche il pompelmo e le fragole con cui preparare spremute e centrifughe. Ci sono poi una serie di alimenti detox come i kiwi che aiutano a drenare.

Dieta per la primavera: integratore

Per migliorare la propria forma fisica e salute in vista della bella stagione, alla dieta per la primavera si consiglia di abbinare anche un buon integratore. In commercio ve ne sono vari, ma il migliore, per le proprietà e benefici, secondo il parere di esperti e consumatori, è attualmente Spirulina Ultra, di produzione italiana in compresse.

Un integratore che ha ottenuto il consenso di consumatori come si legge dalle recensioni sul sito ufficiale ed esperti che hanno studiato un prodotto che potesse agevolare la perdita dei chili in eccesso. Questo integratore è sicuramente il migliore dal momento che elimina i chili di troppo riducendo il fabbisogno calorico quotidiano, sazia grazie al fatto che plachi la fame e accelera il metabolismo aiutando così a dimagrire.

Inoltre è notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra funziona molto bene come supporto alla perdita di peso perché ha al suo interno principi naturali come l’Alga Spirulina (da qui il nome) che permette di bloccare le cellule di adipe in eccesso impedendo che possano formarsi nei punti critici e la Gymnema, una erba che aiuta a sopperire alla fame e all’appetito dando una accelerata al metabolismo lipidico e dei carboidrati. Sono tutti componenti che risultano privi di controindicazioni, quindi non dannosi per il fisico e l’organismo.

Una formula di cui si consigliano soltanto due compresse da assumere prima del pasto del pranzo e della cena con un bicchiere di acqua per cominciare a verificare già i primi risultati.

L’integratore, essendo originale ed esclusivo, non è in vendita nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale evitando così di andare incontro a truffe o imitazioni. Si compila il form con le proprie generalità attendendo la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine e attivando così la promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€. Il pagamento è concesso a scelta con le seguenti modalità: Paypal, carta di credito e contanti direttamente al corriere nella formula del contrassegno.