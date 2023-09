La cellulite è un fastidioso inestetismo che colpisce tantissime donne e che si combatte soprattutto a tavola e mantenendo uno stile di vita attivo e sano; la spazzola per capelli, però, è efficace per effettuare il massaggio anticellulite.

Come effettuare il massaggio anticellulite con una spazzola per capelli

La cellulite è una problematica piuttosto complessa che va affrontata sotto più punti di vista. Tuttavia esistono diversi trattamenti e rimedi naturali per rimediare a questo problema, anche se parzialmente.

Tra i rimedi più gettonati contro la cellulite c’è il massaggio con le spazzole anticellulite che può essere utile per migliorare l’aspetto della pelle e renderla più liscia e levigata. Esistono spazzole anticellulite di diverso tipo: con setole naturali, in legno, in plastica, in silicone, con materiali misti.

La spazzola anticellulite si utilizza per massaggiare le zone del corpo in cui tende maggiormente a formarsi la cosiddetta pelle a buccia d’arancia soprattutto su gambe, glutei e addome.

Il trattamento aiuta a combattere la cellulite sotto molti aspetti: riattiva la circolazione sanguigna, favorisce un migliore assorbimento di creme e fanghi anticellulite e leviga la pelle. La spazzola con setole vegetali ha anche un’azione esfoliante; mentre quella di legno è più utile quando si desidera far penetrare meglio creme, oli e fanghi; quella in silicone, infine, è la più indicata per un massaggio tonificante sotto la doccia.

Come effettuare il massaggio anticellulite con la spazzola per capelli? Il massaggio va fatto con movimento circolare, dal basso verso l’alto, e deve durare almeno cinque minuti. Si parte dalle caviglie e si procede verso l’alto fino ai glutei e all’addome. Nulla vieta di usare la spazzola anche su altre parti del corpo, anche dove c’è meno cellulite.

Il massaggio anticellulite andrebbe praticato quotidianamente o almeno a giorni alterni. Si può fare sulla pelle asciutta o bagnata. Bisogna massaggiare energicamente, ma senza esagerare; non si deve, cioè, provare dolore.

È, invece, normale che la cute risulti arrossata o che si avverta una sensazione di calore a seguito del massaggio. Il massaggio con spazzole anticellulite non va praticato su cute lesionata.

Massaggio anticellulite: come usare la spazzola per capelli

Come abbiamo visto, tra i metodi anticellulite più efficaci troviamo la spazzola per capelli. Questo strumento è diventata una pratica millenaria che ha dimostrato numerosi benefici nella riduzione dell’aspetto della cellulite.

Quando eseguito correttamente, il massaggio anticellulite con spazzola aiuta a stimolare la circolazione sanguigna nella zona interessata, migliorando l’ossigenazione dei tessuti e favorendo il drenaggio linfatico. Inoltre, la spazzolatura promuove il rinnovamento delle cellule della pelle, donandole un aspetto più tonico e uniforme.

Come va usata la spazzola? Prima di tutto scegliete la spazzola giusta: per iniziare, assicuratevi di utilizzare una spazzola con setole naturali, preferibilmente di cinghiale o di materiale sintetico morbido. Evitate spazzole troppo rigide che potrebbero irritare la pelle.

Movimenti dolci e circolari: utilizzate movimenti dolci e circolari durante la spazzolatura. Sulle gambe, spazzolate dalle caviglie verso l’alto, e sulle braccia, spazzolate dal polso verso la spalla. Questa direzione favorisce il flusso del sangue e dei liquidi linfatici, aiutando a drenare le tossine.

Pressione adeguata: Non esagerate con la pressione. Una leggera pressione è sufficiente per stimolare la circolazione e il drenaggio linfatico. L’obiettivo è di favorire la circolazione, non di irritare la pelle.

Evitate le zone sensibili: Evitate di spazzolare aree particolarmente sensibili o irritate, come le ferite, le vene varicose o le zone con acne attiva. Andate sulle zone colpite dalla cellulite, come cosce, glutei e addome.

Dedicare tempo a ogni zona: Date a ogni zona qualche minuto di spazzolatura per garantire una copertura uniforme e un trattamento completo anticellulite.