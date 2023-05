Dieta Mischa Barton: la sua dieta per combattere la cellulite

Mischa Barton, attrice e modella di origine britannica vissuta a New York, è divenuta famosa a livello internazionale con il ruolo di Marissa Cooper nella fortunata serie The O.C che ha segnato l’adolescenza di milioni di ragazzi. Poi, l’attrice ha detto addio al set. Quale è la sua dieta contro la cellulite?

Dieta Mischa Barton: combattere la cellulite

Mischia Barton, 37 anni, ex star della serie americana The O.C, segue una dieta per combattere il suo problema della cellulite. La cellulite, si sa, è democratica. Non risparmia proprio nessuna, dalla taglia XS fino alle star di Hollywood come la Barton.

Le immagini di lei, trasandata e sovrappeso, per le vie di Los Angeles di certo non facevano pensare a un ritorno immediato. L’ex star di The O.C ora è nella migliore forma della sua vita, dopo un lungo periodo caduta in disgrazia tra l’esaurimento nervoso e la permanenza per numerosi giorni in un reparto psichiatrico.

Dopo essersi definitivamente ripresa, dopo anni di assenza, Mischa è tornata sui set anche se in ruoli “marginali”. L’attrice e modella americana ha rivelato più volte di soffrire di cellulite e per questo segue una dieta anticellulite. Evitare:

Caffeina, latte e alcolici;

gli alimenti modificati e additivi;

la carne;

i medicinali.

Essendo in sovrappeso per molto tempo, la Barton ha promesso di perdere i chili di troppo affidandosi alla dieta vegana.

L’attrice ha introdotto cibi vegani nella sua dieta e ha lasciato da parte tutti gli alimenti a base animale come miele, latte, yogurt.

Tuttavia, ha reintrodotto i latticini nella sua dieta perché notava cambiamenti positivi sulla sua pelle.

Mischa non dimentica di includere verdure verdi nei suoi pasti una o due volte al giorno. Gli spinaci, che sono un alimento a basso contenuto calorico, sono una superba fonte di proteine.

I segreti della forma ritrovata di Mischa Barton

L’ex star di The O.C, Mischa Barton tiene sotto controllo le porzioni dei pasti e mangia cibi di piccole dimensioni dopo frequenti intervalli di tempo.

Dal momento che l’attrice e modella segue una dieta vegan e quindi non mangia carne, ma nemmeno pesce, Mischa si assicura di non saltare nessun pasto della giornata, poiché i pasti saltati tendono ad aumentare il livello di zucchero nel sangue nel suo corpo.