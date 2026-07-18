Come gestire al meglio le terapie oncologiche: consigli pratici per pazienti

Ricevere una diagnosi di tumore rappresenta una svolta significativa nella vita di chiunque. Durante le terapie oncologiche, è fondamentale adottare strategie che migliorino la qualità della vita e supportino il benessere generale. Le abitudini quotidiane possono influenzare notevolmente il percorso di cura, sia durante che dopo i trattamenti.

Adottare uno stile di vita sano può migliorare l’efficacia delle terapie, ridurre gli effetti collaterali e diminuire il rischio di recidive. Tuttavia, è essenziale personalizzare ogni cambiamento in base alle proprie condizioni e alle indicazioni del team medico.

L’importanza dell’attività fisica durante le terapie

L’esercizio fisico è un alleato prezioso durante le terapie oncologiche. Anche se ogni percorso è unico, nella maggior parte dei casi è possibile praticare qualche forma di movimento, adattandolo alle proprie condizioni. L’attività fisica aiuta a ridurre gli effetti collaterali, aumenta l’energia e migliora il benessere generale.

Inizia gradualmente, aumentando progressivamente durata e frequenza degli esercizi. Non scoraggiarti se all’inizio ti sembra di fare poco; anche il movimento minimo è utile. Alterna esercizio e pause per evitare affaticamenti e monitora i progressi per restare motivato. Scegli attività adatte a te, come yogacamminatenuoto o tai chi.

Alimentazione equilibrata per supportare le terapie

Una dieta bilanciata è fondamentale durante le terapie oncologiche. Tuttavia, alcune terapie possono ridurre l’appetito, alterare i sapori e causare nausea. Gestire queste difficoltà richiede attenzione e flessibilità.

Quando l’appetito diminuisce o compaiono nausea e alterazioni del gusto, preferisci piccoli pasti frequenti e alimenti ben tollerati. Considera l’uso di frullati nutrienti e integratori liquidi, e bevi tra i pasti anziché durante. Aggiungi sapore ai cibi con spezie, erbe e salse per renderli più appetibili, senza esagerare.

Le alterazioni del gusto richiedono adattamenti specifici: se senti un sapore amaro o metallico, opta per frutta dolce o caramelle senza zucchero ed evita carne rossa e contenitori in metallo, preferendo plastica o bambù. Se al contrario tutto ti sembra troppo dolce o salato, aggiungi miele ai cibi salati o un pizzico di sale ai dolci, preferendo alimenti neutri o leggermente acidi.

Per quanto riguarda le scelte alimentari generali, scegli alimenti non processati e ricchi di fibre, bevande non zuccherate o poco processate (tè, acqua frizzante, succhi naturali), frutta e verdura di diversi colori, latticini a basso contenuto di grassi e proteine magre come pollo, pesce, legumi e tofu invece di carne rossa o lavorata.

Salute mentale: un pilastro fondamentale

La salute mentale è parte essenziale del benessere durante le cure oncologiche. È normale vivere emozioni intense durante un percorso così complesso, ed è fondamentale elaborarle. Cerca supporto condividendo ciò che provi con familiari e amici; valuta, inoltre, il supporto di uno psicologo per affrontare le sfide emotive in modo consapevole.

Dedica tempo ad attività piacevoli e rilassanti come meditazione, scrittura, lettura, giardinaggio o disegno, che aiutano a migliorare l’umore. Cura il sonno poiché il riposo favorisce il recupero: prima di dormire evita gli schermi e crea un ambiente confortevole. Riduci lo stress chiedendo aiuto e alleggerendo gli impegni quando possibile.

Durante le terapie è importante evitare sostanze che possono compromettere la tua salute. In particolare, evita l’alcol e il tabacco, così come il fumo passivo e le sigarette elettroniche, poiché dannosi per la salute e principali fattori di rischio per molti tumori.

Ogni scelta conta durante un percorso oncologico. I cambiamenti nello stile di vita possono contribuire significativamente al tuo benessere, ma devono sempre essere concordati con il tuo team di cura. Prenota un appuntamento con i nostri specialisti per ricevere supporto personalizzato in ogni fase del percorso: oncologia, nutrizione e psicologia.