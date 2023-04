La dieta di Paulina Porizkova: i segreti della sua linea

Paulina Porizkova, ex modella ceca di fama internazionale, ha compiuto 58 anni e ha voluto mostrarsi senza veli, ancor più bella di prima. Ma come fa la top model degli anni Ottanta, ad avere un fisico così tonico alla sua età? Scopriamo la dieta di Paulina Porizkova.

La dieta di Paulina Porizkova per tenersi in forma

Paulina Porizkova è un ex top model ceca e personaggio tv, paladina dell’aging consapevole. La supermodella si mantiene sempre in forma restando in movimento con la danza e seguendo un regime alimentare non deprivante ma stando attenta alle porzioni calibrate sulle sue reali esigenze nutrizionali.

L’ex top model croata, Paulina Porizkova, ha rivelato che quando mangia fuori casa tende a cercare di non finire qualsiasi cosa le presentino nel piatto. Negli States questo vale ancora di più visto le porzioni standard decisamente abbondanti e spesso esagerate.

Un altro trucco della linea perfetta di Paulina? Iniziare sempre i pasti con verdure e legumi, poi continuare con proteine e carboidrati.

Paulina Porizkova e la lotta contro l’ageism

Attrice e personaggio televisivo, Paulina è stata una delle prime top model dell’Europa orientale a popolare le cover dei magazine internazionali come Sports Illustrated, Harper’s Bazaar e Vogue. Senza contare le sfilate più esclusive e le campagne stampa di Versace, Estée Lauder, Revlon, Calvin Klein, Guerlain.

E oltre a non fare uso del botox, mostra di essere in pace con il tempo che passa anche in altri modi. La supermodella lotta da anni contro l’ageism, ossia quella forma di discriminazione che colpisce le donne “a una certa età”.

Infatti, lei non teme di sfoggiare consapevolmente i suoi capelli bianchi senza ricorrere a tintura o a filtri. Luminosa, bellissima, capelli sale e pepe, gambe affusolate e lunghissime, qualche giorno fa, in occasione dei suoi 58 anni, Paulina ha condiviso su Instagram un’immagine di lei nuda, coperta solo da veli:

“Inizio i miei 58 anni con nient’altro che il sole e un sorriso. E la speranza che il meglio debba ancora arrivare, e nulla se non la gratitudine per tutto ciò che mi ha portato qui, ora”, ha scritto Paulina.