Come i disturbi mentali influenzano le relazioni di coppia

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour ha rivelato un fenomeno sorprendente: le persone affette da disturbi mentali tendono a sposare partner con condizioni simili piuttosto che scegliere compagni senza problemi psichici. Questa scoperta offre spunti interessanti non solo per il campo della psicologia, ma anche per la comprensione delle dinamiche relazionali in contesti culturali diversi.

Un’analisi su larga scala

I ricercatori statunitensi hanno analizzato i dati di oltre 14,8 milioni di individui provenienti da Taiwan, Danimarca e Svezia, rendendo questo studio uno dei più estesi mai effettuati su questo tema. Le analisi hanno riguardato nove disturbi psichiatrici, e i risultati sono stati chiari: non solo chi soffre di disturbi mentali tende a scegliere partner con difficoltà simili, ma frequentemente i membri della coppia presentano la stessa diagnosi.

Un dato particolarmente interessante riguarda la salute mentale delle nuove generazioni: i figli di due genitori con lo stesso disturbo hanno oltre il doppio delle probabilità di sviluppare la medesima condizione rispetto ai bambini con un solo genitore affetto. Questo mette in luce la componente genetica e ambientale che può influenzare lo sviluppo di disturbi mentali nei giovani.

Le implicazioni dei risultati

Il rischio è risultato particolarmente elevato per disturbi come la schizofrenia, la depressione, il bipolarismo e la dipendenza da sostanze, in cui la genetica gioca un ruolo cruciale. Gli studiosi hanno avanzato tre ipotesi principali per spiegare questo fenomeno, suggerendo che le relazioni tra individui con simili condizioni mentali possano essere influenzate da fattori condivisi, come esperienze di vita e supporto reciproco.

Questa tendenza sorprendente non sembra limitata a un singolo contesto culturale: lo stesso schema è stato osservato in Paesi molto diversi tra loro, come Taiwan, Danimarca e Svezia, e in generazioni nate dal 1930 fino agli anni ’90. Il professor Chun Chieh Fan, principale autore dello studio, ha sottolineato che «il risultato principale è che lo schema si conferma in tutti i Paesi, culture e generazioni analizzate», evidenziando l’universalità del fenomeno.

I dati sulla salute mentale in crescita

I numeri relativi alla salute mentale sono in costante aumento. Recenti statistiche indicano che in Inghilterra quasi 4 milioni di persone hanno richiesto aiuto per disturbi psichici, con un incremento del 40% rispetto al periodo pre-pandemico. L’ADHD, ad esempio, colpisce circa 2,5 milioni di individui, mentre quasi un quarto dei bambini presenta un “probabile disturbo mentale”, in aumento rispetto all’anno precedente.

Questi dati sollecitano una riflessione profonda sui servizi di supporto disponibili e sull’importanza di una maggiore consapevolezza riguardo alla salute mentale, specialmente in un’epoca in cui le sfide quotidiane possono amplificare i problemi psichici già esistenti. È fondamentale che la società sviluppi una comprensione più profonda di come le esperienze individuali e le scelte relazionali possano influenzare non solo il benessere personale, ma anche il futuro delle generazioni a venire.