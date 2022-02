La vitamina C è una sostanza fondamentale per la salute dell’organismo in quanto risulta indispensabile per le funzioni vitali del nostro corpo. In generale, seguire una dieta sana ed equilibrata consente di ottenere le giuste quantità di questa vitamina, ma in alcuni casi è oppurtuno integrarla.

Scopriamo come integrare la vitamina C per preservare il benessere.

Integrare la vitamina C con gli alimenti

Per integrare la vitamina C è possibile consumare molto di frequente alcuni specifici alimenti. Ci sono infatti cibi che contengono grandi quantià di tale vitamina e che quindi devono essere consumati spesso. In particolare, è opportuno mangiare grandi quantità di determinati tipi di frutta e verdura quali:

kiwi

agrumi

peperoni

peperoncino

broccoli

papaia

prezzemolo

more

fragole

cavoli

spinaci

Per sfruttare al massimo la vitamina C presente in questi cibi, è bene consumare gli alimenti crudi oppure appena scottati.

La vitamina in questione infatti soffre le temperature elevate.

Integratori erboristici di vitamina C

Un altro modo per integrare la vitamina C in maniera del tutto naturale consiste nello scegliere un integratore erboristico. Tra i migliori c’è sicuramente l’Acerola (Malpighia glabra). Questa pianta produce infatti un frutto ovale davvero ricco di vitamina C. La concentrazione di tale vitamina è maggiore quando il frutto non è ancora maturo. Per questo vengono raccolti ancora verdi per ottenere il succo che viene poi concentrato, essiccato e polverizzato.

Integratori di vitamina C in commercio

In commercio ci sono numerosi integratori di vitamina C che si possono acquistare e utilizzare allo scopo di aumentare la presenza di questa fondamentale sostanza nell’organismo.

Di solito, la vitamina C si trova in vendita all’interno di ascorbati minerali. Questi si formano quando si fa reagire l’acido ascorbico con del carbonato di sodio o con del potassio. Rispetto alla vitamina C pura, questi hanno un sapore migliore e sono meglio tollerati a livello gastrico.