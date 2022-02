Sinusite: le principali cause e i rimedi più efficaci

La sinusite è una patologia che compare quando si infiammano le mucose del naso, e può essere curata con alcuni rimedi efficaci. Scopriamo quali.

Sinusite: i sintomi tipici

La sinusite si riconosce per alcuni sintomi tipici, come naso chiuso, mal di testa frontale, dolore intorno a guance, occhi e fronte, presenza di muco verde o giallo, mal di denti, febbre alta, alitosi e riduzione del senso dell’olfatto.

La sinusite, inoltre, di solito compare in seguito ad irritazioni da inquinanti ambientali, ad un raffreddore o ad un attacco allergico.

Cause della sinusite

La sinusite può essere causata da diversi fattori: un’infezione virale, come ad esempio un comune raffreddore; un’infezione fungina, dovuta ad un sistema immunitario depresso o ad anomalie delle mucose nasali; un’infezione batterica, ossia un’infezione al tratto respiratorio che dura più di 10 giorni consecutivi.

Vi sono alcune altre patologie che possono aumentare il rischio di contrarre la sinusite, come tumori nasali, infezioni ai denti, deviazione del setto nasale e allergie come la febbre da fieno.

Rimedi efficaci contro la sinusite

Per effettuare una diagnosi accurata, di solito si esegue una TAC o una radiografia. Di solito, i medici sono concordi nel prescrivere degli antibiotici da assumere per via orale per curare la sinusite di origine batterica. Altri rimedi efficaci per curare la sinusite sono decongestionanti o antistaminici, nonché spray cortisonici.

Vi sono poi altri rimedi naturali utili per alleviare i sintomi della sinusite e velocizzarne la guarigione.

Tra questi, vi sono i suffumigi con bicarbonato, per liberare le vie aeree, e gli impacchi caldi sulla fronte, per migliorare gonfiore e mal di testa.

Per guarire dalla sinusite più in fretta, bisogna anche bere molto, per favorire la fluidificazione del muco, e umidificare l’aria della stanza. Infine, contro la patologia aiuta molto dormire con la testa sopraelevata rispetto al corpo, in modo da favorire con la forza di gravità la rimozione del muco durante il sonno.