Come lavare i pennelli da trucco nuovi senza rovinarli

I pennelli da trucco vanno lavati periodicamente e con attenzione. Questo oggetto usato abitualmente per il make-up, infatti, è ricco di batteri e germi che devono essere eliminati con la pulizia. Li hai appena comprati e non vuoi rovinarli? Ecco come fare, con questa guida step by step.

Lavare i pennelli da trucco nuovi senza rovinarli: come fare

Per evitare che i batteri e i germi si depositino nei tuoi pennelli da make-up dovresti dedicarti alla pulizia dei pennelli dopo ogni utilizzo o, almeno, una volta alla settimana. Come pulire i pennelli senza rovinarli? Bastano 4 passaggi, acqua e sapone.

Pulire i pennelli con l’acqua tiepida

Prima di inumidire i pennelli da trucco con dell’acqua tiepida dovrai assicurarti che le setole siano perfettamente asciutte e, per farlo, ti basteranno una velina o un batuffolo di cotone.

A questo punto, puoi procedere con il lavaggio vero e proprio. Inizia bagnando le setole dei tuoi pennelli per il trucco con dell’acqua tiepida, assicurandoti che nemmeno una goccia non finisca sull’attaccatura del manico o potresti rovinare le setole. Il segreto per pulire i pennelli da trucco senza rovinarli? Tenerli a testa in giù sotto l’acqua corrente.

Sapone per pulire i pennelli

L’ideale è affidarsi a un sapone delicato come quello per bambini o lavare i pennelli da trucco con il sapone di Marsiglia, strofinando le setole direttamente sulla saponetta.

Se preferisci pulire i pennelli da trucco in modo naturale, invece, puoi affidarti a molti metodi diversi, da scegliere in base alla sporcizia che devi eliminare. Acqua tiepida e bicarbonato, ad esempio, sono ottimi rimedi per cancellare i residui delle polveri.

Utilizza i cleasing pad

Si tratta di semplici dischetti in silicone, perfetti per pulire anche i pennelli nuovi senza rischiare di rovinare le setole. Il lato zigrinato del dischetto, infatti, ti aiuterà a pulire ogni singola setola, mentre quello scanalato faciliterà il risciacquo.

Lasciali asciugare

Asciugare i pennelli da trucco, infatti, significa soprattutto evitare che perdano la loro forma originale. Per farlo, inizia tamponando le setole con un asciugamano per eliminare l’acqua in eccesso, tenendo i pennelli a testa in giù in modo che l’umidità non arrivi al manico. Aspetta che si asciughino all’aria aperta.