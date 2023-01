Tenere puliti i pennelli del trucco è molto più semplice di quel che si pensi ma soprattutto è importante per la pulizia del proprio viso quando ci si trucca. Ecco in questo articolo 5 consigli da seguire per pulire i pennelli che utilizzi per realizzare il make-up quotidiano.

Come pulire i pennelli da trucco senza acqua: 5 consigli

I pennelli da trucco vanno sempre puliti dopo un po’ di tempo. Quanto spesso lavarli dovrai tenere conto della tipologia di setole di cui dispongono, quelle naturali prevengono di più la proliferazione batterica e potrai quindi far passare qualche giorno in più tra una pulizia e l’altra rispetto a se usi pennelli sintetici.

Ogni volta che vengono utilizzate le setole dei pennelli vengono a contatto con l’untuosità ed i batteri naturalmente presenti sull’epidermide, finendo per accumularsi.

Se i pennelli non vengono mai lavati si favorisce la proliferazione dei batteri nelle setole e a lungo andare questo potrebbe non essere salutare per la nostra pelle.

Proprio per questo motivo è buona prassi ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare alla pulizia di questi indispensabili strumenti di bellezza. Ecco alcuni step su come pulire i pennelli da trucco per far sì che il tuo beauty sarà finalmente un luogo pulito.