Si è concluso a Roma il IX Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio del Glaucoma, un appuntamento che ha messo al centro la combinazione tra prevenzione clinica e innovazione tecnologica. Negli ultimi mesi il ritorno dei cittadini negli studi oculistici specialistici ha permesso di intercettare numerosi casi asintomatici, ossia pazienti che non presentavano sintomi ma che mostravano segni precoci di malattia. Questo fenomeno è considerato un indicatore positivo per la salute pubblica perché aumenta le possibilità di intervento tempestivo e di conservazione della funzione visiva.

Nel contesto del congresso è stata inoltre ribadita la centralità della visita oculistica completa come strumento insostituibile per la diagnosi. Allo stesso tempo sono state presentate applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale nella pratica clinica: algoritmi che analizzano le immagini da OCT e supportano il medico nel riconoscere segni di danno al nervo ottico con elevata sensibilità. L’obiettivo è non sostituire il clinico, ma offrire strumenti che rendano più precisi i percorsi diagnostici e terapeutici.

Innovazione nella diagnosi: cosa cambia

Negli ultimi anni la disponibilità di dati di imaging e la maturità delle tecniche di machine learning hanno reso praticabile l’uso di modelli predittivi anche in oftalmologia. Gli algoritmi applicati alle scansioni OCT sono in grado di evidenziare alterazioni microstrutturali che a occhio nudo risultano difficili da interpretare. Questa capacità migliora la sensibilità diagnostica e può anticipare la diagnosi rispetto ai metodi tradizionali; tuttavia, la loro implementazione efficace richiede condivisione di dataset di qualità, validazione multicentrica e una governance chiara sull’uso dei risultati nella pratica clinica.

Algoritmi e OCT: punti di forza e limiti

L’analisi automatizzata delle immagini porta vantaggi concreti come la standardizzazione delle valutazioni e la possibilità di monitorare l’andamento della malattia in modo più oggettivo. Allo stesso tempo è fondamentale riconoscere i limiti attuali: i modelli devono essere tarati su popolazioni diverse, soggetti a bias e a variazioni tecniche tra macchine diverse. Per questo motivo la sinergia tra l’intelligenza artificiale e il giudizio clinico resta imprescindibile: il software può segnalare anomalie, ma la decisione terapeutica rimane di competenza del medico che interpreta i risultati nel quadro complessivo del paziente.

Prevenzione e organizzazione dei servizi

Il ritorno dei pazienti negli ambulatori ha permesso di intercettare casi che altrimenti sarebbero stati scoperti in fase avanzata. Questo dimostra quanto siano importanti campagne di informazione, facilità di accesso alle visite specialistica e percorsi di follow up regolari. Un approccio sistematico alla diagnosi precoce può ridurre significativamente l’impatto sociale del glaucoma, migliorare gli esiti funzionali e contenere i costi a lungo termine per il sistema sanitario.

Ruolo dei centri di riferimento

Esperienze consolidate di strutture come il Policlinico San Martino di Genova e la Fondazione Bietti di Roma confermano che il futuro della cura della vista si basa su rigore scientifico e controlli regolari. Il Policlinico San Martino, in particolare, è una realtà complessa che continua a garantire assistenza avanzata nonostante interventi infrastrutturali per la sicurezza sismica finanziati con strumenti nazionali; questa continuità operativa è essenziale per mantenere servizi critici come le unità per le emergenze neurologiche e i percorsi chirurgici.

Verso percorsi personalizzati di cura

Alla chiusura del congresso il Presidente dell’AISG, Stefano Miglior, ha sottolineato come la collaborazione tra eccellenza clinica e innovazione tecnologica sia determinante per ridurre l’impatto del glaucoma. Il messaggio chiave è che la tecnologia deve essere integrata in percorsi assistenziali ben strutturati: screening proattivi, strumenti diagnostici avanzati e centri di riferimento coordinati. Solo così si può trasformare la capacità di rilevare la malattia in un concreto beneficio per i pazienti.

In conclusione, la gestione moderna del glaucoma passa dalla combinazione di prevenzione, competenze specialistiche e applicazioni affidabili di intelligenza artificiale. Promuovere la cultura dei controlli, investire nella formazione e adottare tecnologie validate saranno gli elementi chiave per preservare la vista su larga scala.