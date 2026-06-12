Consulti medici gratuiti e attività sportive a Varcaturo il 14 giugno

La spiaggia non è solo un luogo di relax e divertimento, ma può diventare anche un centro di benessere e prevenzione. A Varcaturo, domenica 14 giugno, si terrà la seconda edizione dell’evento Spiagge della Saluteun’iniziativa che unisce consulti medici gratuiti e attività sportive in un contesto unico e accogliente.

L’evento, che si svolgerà presso il Lido Varca d’Oroè parte di un tour nazionale che toccherà 10 località balneari italianepromuovendo la salute e il benessere attraverso la prevenzione e il movimento. L’obiettivo è sensibilizzare le persone sull’importanza di uno stile di vita sano, offrendo servizi sanitari e attività ricreative direttamente sulla spiaggia.

Consulti medici gratuiti e attività sportive

Durante la giornata, i partecipanti potranno usufruire di consulti nutrizionali e dermatologicicurati da professionisti qualificati. Gli specialisti dell’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI) e dell’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) saranno a disposizione per fornire consigli su protezione della pelle e alimentazione equilibrata.

In parallelo, saranno organizzate numerose attività sportive e ludichepensate per coinvolgere persone di tutte le età. Dal beach volley all’acqua gympassando per Suppallanuotobeach socceryoga e camminata energeticaci sarà qualcosa per tutti i gusti. Le attività saranno animate da personale specializzato, aderente alla rete ASC Attività Sportive Confederate.

Un’iniziativa per tutta la famiglia

L’evento Spiagge della Salute è pensato per essere un’occasione di aggregazione e divertimento per tutta la famiglia. Oltre alle attività sportive, saranno previste esibizioni musicali e attività di animazione per rendere la giornata ancora più piacevole. Inoltre, grazie alla collaborazione con Lifeguard Italia e la Società italiana cani salvataggio (SICS)saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

L’iniziativa è promossa da ASC Attività Sportive Confederatein collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB)con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La manifestazione gode anche del supporto di Valsoia e del contributo scientifico di Giuliani.

Le tappe del tour

Dopo la tappa inaugurale a Pescara il 7 giugno, l’evento farà tappa a Varcaturo il 14 giugno, per poi proseguire verso altre località balneari italiane. Le prossime tappe includono Tarquinia (21 giugno), Lido di Camaiore (28 giugno), Senigallia (5 luglio), San Benedetto del Tronto (12 luglio), Metaponto Lido (19 luglio), Brindisi (26 luglio), Chioggia (2 agosto) e Termoli (30 agosto).

L’evento Spiagge della Salute rappresenta un’importante occasione per promuovere la salute e il benessere, unendo prevenzione, informazione e sport in un contesto unico e accogliente. Non perdere l’opportunità di partecipare a questa iniziativa e di prenderti cura della tua salute in modo divertente e coinvolgente.