Negli ultimi mesi il legame tra pelle e identità è stato al centro di diverse iniziative. Un webinar gratuito intitolato “Oltre la Pelle” ha messo in luce come l’acne possa andare oltre un semplice problema cutaneo, influenzando l’autostima e creando quello che gli esperti definiscono slittamento identitario. L’evento, organizzato da Relazioni Sane e disponibile su /pages/oltrelapelle, è stato condotto da Camilla Stellato e Psicologa Cruda, entrambe psicologhe e sessuologhe, che hanno illustrato strategie per ricostruire un’immagine di sé più ampia della sola dermatologia.

Milano Beauty Week 2026: numeri record e impegno sociale

Dal 15 al 20 settembre la città si è trasformata in un vero e proprio hub di bellezza. Sono stati contabilizzati 360.000 visitatori con un incremento del 32% rispetto all’edizione precedente, e hanno partecipato più di 400 espositori dai giganti del lusso alle start-up emergenti. Le location hanno spaziato dal Castello Sforzesco ai “Beauty Tram”, passando per boutique di alta moda. Il Passaporto della Bellezza ideato con Fenapro, ha guidato il pubblico attraverso oltre cinquanta punti vendita, favorendo la scoperta di fragranze, skincare e soluzioni di up-cycling.

Masterclass, screening e raccolta fondi

Le “Intimate Masterclass by Cosmoprof” hanno offerto incontri dedicati all’empowerment femminile, mentre il professore Antonino Di Pietro ha condotto consulenze dermatologiche e screening gratuiti per la Croce Rossa Italiana. Le campagne “Beauty Gives Back” e “Love Is In The Hair” hanno raccolto complessivamente 80.000 euro, devoluti all’associazione La Forza e il Sorriso E.T.S. a sostegno dei pazienti oncologici.

Lancio di prodotti chiave per l’autunno 2026

Tra le novità più discusse, spicca il nuovo formato GOLD COLLAGEN® FORTE LIQUID una stick monodose da 25 ml contenente 8.000 mg di collagene marino idrolizzato, acido ialuronico, vitamine C, B6, D, biotina e un blend di antiossidanti (resveratrolo, açai, CoQ10, melograno, licopene) potenziato da BioPerine® per aumentare la biodisponibilità del 60%. La formulazione, testata clinicamente, promette una pelle più luminosa, elastica e idratata, ideale per chi cerca una routine on-the-go.

Altre innovazioni di mercato

Sol de Janeiro ha presentato la collezione Intense Perfume Mist**,* con nuove varianti come “Cheirosa 74” e versioni più intense delle classiche “Cheirosa”. Benefit ha introdotto The Porefessional Concealer un correttore che combina copertura, idratazione grazie all’acido ialuronico e controllo del sebo con estratto di Enantia Chlorantha. Nella stessa settimana, QC Spa of Wonders ha inaugurato la Beauty Bar con rituali “Skin Espresso” e “Centella Tea”, mentre Kiko Milano ha lanciato la limited edition “Matte Diaries”, una linea soft-matte di 16 prodotti.

Un ponte tra psicologia, moda e scienza

Il punto di intersezione tra il webinar sull’acne, la Milano Beauty Week e i nuovi prodotti è chiaro: la bellezza non è più vista solo come estetica, ma come componente integrata del benessere psicologico e sociale. Il fronte comune è la volontà di offrire soluzioni concrete – dal supporto emotivo digitale al gadget di collagene da bere – per restituire alle persone la fiducia in sé stesse, indipendentemente da quello che la loro pelle mostra.