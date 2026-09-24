Il 26 settembre 2026 la Fondazione Zoé di Vicenza aprirà la stagione 2026 di Ottobre Rosa con l’iniziativa “La forza della bellezza”. L’evento, organizzato dalle associazioni Confartigianato Imprese Vicenza, LILT Vicenza, ANDOS Ovest Vicentino e Amici del Quinto Piano, si propone di coniugare prevenzione e cura di sé per le persone coinvolte in percorsi oncologici.

La scelta di collocare l’appuntamento nella cornice della Fondazione Zoé, in Corso Palladio 36, nasce dalla volontà di creare uno spazio accogliente dove i pazienti possano sperimentare momenti di benessere, lontano dal caos ospedaliero. La partecipazione è a iscrizione obbligatoria, garantendo una gestione controllata dei posti disponibili.

Programma dell’incontro del 26 settembre

Le porte apriranno alle ore 16:00 per dare spazio a brevi saluti istituzionali dei rappresentanti delle quattro realtà promotrici e delle volontarie. Subito dopo inizieranno i laboratori, suddivisi in quattro turni da 45 minuti ciascuno, Durante tutto il pomeriggio, il musicista Raffaele Potzolu accompagnerà i partecipanti con delicati intervalli di chitarra classica, creando un’atmosfera rilassante.

I laboratori: autotrucco, automassaggio e beauty routine

Le attività, condotte da estetiste professioniste che operano in forma volontaria, includono autotruccoautomassaggio e una beauty routine completa. Ogni turno è pensato per offrire strumenti pratici e immediati: dal trucco estetico che ridona fiducia, al massaggio auto-approntato capace di alleviare tensioni muscolari, fino a consigli su cura della pelle e dei capelli durante la terapia. Tutto il percorso è gratuito e mirato a restituire un senso di leggerezza e autonomia ai partecipanti.

Il valore della prevenzione in Veneto

Nel 2025 la Regione Veneto ha registrato circa 34 120 nuove diagnosi di tumore. Sebbene il numero assoluto sia rimasto stabile rispetto agli anni precedenti, è importante sottolineare che i tassi standardizzati di incidenza sono in costante diminuzione. Questo trend positivo è il risultato di campagne di prevenzione diagnostica precoce e miglioramento delle terapie, dimostrando l’efficacia di iniziative come “La forza della bellezza” nel sostenere le persone durante il percorso curativo.

Le realtà coinvolte: volontariato e supporto artigianale

Confartigianato Imprese Vicenza mette a disposizione le proprie estetiste, mentre LILT Vicenza porta la propria esperienza nella sensibilizzazione oncologica. ANDOS Ovest Vicentino e Amici del Quinto Piano completano il quadro con azioni di supporto psicologico e pratico. Il contributo dell’EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) consente il finanziamento di materiali e spazi, rendendo possibile la realizzazione dei laboratori senza alcun onere per i pazienti.

Grazie a questa rete di professionisti, volontari e istituzioni, “La forza della bellezza” si conferma come un strumento concreto di solidarietà, capace di trasformare la cura di sé in una forma di sostegno reale per chi affronta la sfida del cancro.