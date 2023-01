Dieta disintossicante nichel: cosa mangiare?

L’allergia al nichel è un’allergia estremamente comune. In Italia si stima ne siano affette circa il 32.1 % delle donne. Il sesso femminile risulta quello maggiormente colpito probabilmente per la maggiore esposizione al nichel (uso di gioielli, cosmetici). Ecco la dieta disintossicante dal nichel, tutto quello che devi mangiare.

La dieta detox dal nichel: cosa mangiare

Il nichel è un metallo presente praticamente ovunque: nell’acqua (da 0,005 a 0,1 mg/l), nel suolo (da 5 a 500 mg/kg), ma soprattutto in tanti alimenti, cosmetici (saponi, tinture, creme ecc.), ed moltissimi oggetti d’uso quotidiano (bottoni, cerniere, bigiotteria, orologi).

L’allergia al nichel, a differenza delle altre allergie alimentari (glutine, lattosio, ecc.), è un’allergia da accumulo. I sintomi infatti si manifestano in genere solo dopo aver accumulato nell’organismo elevate quantità di nichel.

La dieta detox da nichel va ripetuta ciclicamente, in quanto, il nichel è presente in quasi tutti gli alimenti, che ne contengono, basse, medie e alte quantità, e non esistono alimenti privi di nichel al 100%. Ecco gli alimenti privi di nichel. Ecco alcuni alimenti gustosi e senza nichel da consumare a colazione:

Yogurt bianco

Latte vaccino

Uova

Biscotti secchi (attenzione però alla farina!)

Alcuni frutti e relative marmellate, tra i frutti pompelmo, melograno, cachi, mele, mandarini ed arance e ribes

Dieta senza nichel a pranzo e cena

Ecco ora alcuni alimenti da consumare a pranzo e a cena ottimi per una dieta senza nichel:

Fesa di tacchino

Pasta non di mais e non integrale

Quinoa

Latticini

Orata, salmone e pesce spada

Zucca

Zucchine

Melanzane

Radicchio

Prosciutto crudo e bresaola

Carne rossa e bianca

Olive e sottaceti

Come si può notare, in questa lista manca il pomodoro. Questa verdura è infatti un alimento super sconsigliato a chi deve seguire una dieta senza nichel.

Consigli per una dieta nichel free

Per concludere, ecco qualche altro piccolo consiglio su questo particolare tipo di dieta senza nichel:

Elimina oli vegetali industriali come l’olio di girasole;

Evita i grassi vegetali idrogenati come la margarina;

Evita la consumazione di alcolici o bevande ricche di zuccheri e additivi chimici;

Hai voglia di dolci e di barrette zuccherose? Meglio prepararli in casa seguendo le indicazioni specifiche delle ricette per dolci senza nichel.

