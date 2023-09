Emma Watson, attrice e attivista britannica, nota per aver interpretato Hermione Granger nella saga cinematografica Harry Potter, ha svelato come si tiene in forma. Ecco la sua dieta e i segreti per un’ottima forma fisica.

Emma Watson svela la sua dieta: tutti i segreti per un’ottima forma fisica

Emma Watson è una delle giovani attrici britanniche più amate di sempre in particolare dai giovanissimi che l’hanno amata nel ruolo di Hermione Granger nella saga Harry Potter. Ma non solo. La Watson ha interpretato diversi ruoli di successo come Sam in Noi siamo infinito, Belle nel remake Disney La Bella e la bestia e Meg March in Piccole donne.

La splendida 33enne, di origini francesi, è stata una delle ospiti dei marchi di lusso alla fashion week di Milano ed è apparsa in splendida forma. Merito della dieta? Emma Watson non crede nelle diete, tuttavia, la maggior parte del tempo si tiene alla larga dal cibo spazzatura e dagli zuccheri, nonostante sia golosa.

La sua alimentazione è in generale molto equilibrata ed include quantità giuste di proteine, vitamine, minerali, carboidrati e grassi. A colazione la Watson preferisce variare, anche se la sua specialità sono le uova strapazzate servite con guacamole e salsa su una tortilla calda. A pranzo e cena opta in genere per dell’insalata, del pollo o del petto di tacchino, a volte si concede anche un hamburger. La sua cucina preferita è quella messicana ed il piatto a cui non sa proprio rinunciare è la lasagna.

Emma Watson e la dieta: cosa mangia l’attrice?

Emma Watson ne ha fatta di strada da quando ha lasciato i panni di Hermione Granger in Harry Potter. L’attrice britannica, icona di bellezza acqua e sapone, è da sempre impegnata nel sociale, portando avanti battaglie che ha reso personali e che ne hanno fatto una donna amata e rispettata dai colleghi.

Una donna che si distingue senza alcun dubbio dalla massa e che sembra seguire la stessa linea guida anche in merito al suo aspetto fisico. Al contrario di tante colleghe, non sembra interessata a diete particolari da seguire con nutrizioniste blasonate, preferendo un approccio personale e tutto suo. Nello specifico, Emma Watson ha più volte ammesso di non seguire affatto una dieta ma di basarsi su un equilibrio personale.

Per scelta evita infatti i cibi elaborati, gli zuccheri ed il sale preferendo a tutto ciò un’alimentazione semplice. In genere Emma Watson mangia tanta frutta e verdura di stagione. Quando ha voglia di trasgredire, si regala un piatto di pasta mentre per i dolci, con i quali non esagera mai, si concede qualcosa di piccolo.

Ovviamente a tutto ciò si unisce tanta attività fisica, incentrata in modo particolare sullo stretching, sul cardio e su esercizi particolari. Non manca poi lo yoga per rilassarsi e per mantenere calma la mente.