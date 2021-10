Come proteggere e prendersi cura della pelle in autunno

L’arrivo dell’autunno porta con sé i primi freddi e la pelle ha quindi bisogno di particolari attenzioni e cure. Ecco quindi come proteggerla in maniera efficace.

Pelle in autunno: quali sono le problematiche?

La nostra pelle, in autunno, è esposta a numerosi sbalzi di temperatura.

Le condizioni metereologiche cambiano spesso e in maniera improvvisa e si può passare da una giornata con un sole mite ad una con pioggia, vento e basse temperature. Di tutto ciò ovviamente la pelle ne risente in maniera importante e per questo ha necessità di particolare cura. Per prevenire i danni che gli agenti esterni possono causare alla pelle, come fotoinvecchiamento, disidratazione, rughe e comparsa di macchie, è possibile ricorrere ad alcune soluzioni.

La pelle in autunno ha bisogno di nutrimento

Per prevenire i danni alla pelle che la stagione autunnale può causare, è importante idratarla a dovere. Un’adeguata idratazione dell’epidermide dipende da molteplici fattori. Innanzitutto, è importante utilizzare delle creme di trattamento adatte al proprio tipo di pelle e, se necessario, integrarle con delle maschere idratanti da fare almeno due volte a settimana.

Al tempo stesso, occorre bere a sufficienza, almeno 2 litri d’acqua al giorno, e assimilare tutte le sostanze di cui la pelle ha bisogno attraverso l’alimentazione.

Sostanze come Omega 3, vitamine e antiossidanti sono contenute in grandi quantità nel pesce, nella frutta secca, in frutti come kiwi, melagrana, mirtilli e uva e in verdure come peperoni, asparagi, zucche e barbabietole.

La pelle in autunno deve essere esfoliata

Per avere una bella pelle anche in autunno, è necessario rimuovere le cellule morte che si depositano nello strato più superficiale del derma e che rendono il colorito spento e grigio.

Inoltre, esfoliare abitualmente la pelle consente di eliminare eventuali piccole discromie e macchie dovute ad acne ed esposizione al sole, permettendo ai prodotti idratanti di penetrare meglio e più in profondità nell’epidermide. Il risultato sarà una pelle più compatta, morbida al tatto, rivitalizzata e con un colorito naturalmente luminoso e uniforme.