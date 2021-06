Le unghie nere possono essere provocate da molti fattori, ma in genere sono legate a forti colpi che ne causano un trauma e l’annerimento. In questi casi la prima cosa da fare è senza subbio quella di applicare del ghiaccio per ridurre il dolore e anche per bloccare l’emorragia subungueale.

Successivamente è possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali per ridurre il problema.

Maniluvio o pediluvio contro le unghie nere

Per ridurre l’espansione dell’ematoma sotto le unghie e fare quindi in modo che diventino meno nere è possibile ricorrere a un maniluvio o pediluvio.

Vi suggeriamo di riempire con acqua tiepida e bicarbonato una bacinella e immergere il piede o la mano in cui è presente l’unghia nera. Per incrementare il potere antisettico della soluzione, vi consigliamo di aggiungere all’acqua un po’ di limone oppure qualche cucchiaino di sale da cucina.

In alternativa potete aggiungere all’acqua tiepida un po’ di aceto di mele che andrà a ridurre il trauma subito dall’unghia.

Rimedi omeopatici contro le unghie nere

Contro le unghie nere è possibile anche utilizzare alcuni rimedi omeopatici che risultano essere davvero utili per contratare il dolore. In particolare vi suggeriamo di provare l’arnica montana optando per concentrazione da 4 CH a 30 CH. Assumete 4 granuli per 3 volte al giorni e dopo qualche tempo noterete dei benefici.

Trattamento per le unghie nere

Per aiutare le unghie a ritrovare il benessere potete realizzare un semplice trattamento naturale. Per farlo vi basterà ridurre in poltiglia dell’aglio e poi applicarlo sull’unghia annerita e dolente. L’aglio contiene una grande quantità di allicina che è un vero e proprio antibiotico naturale e di conseguenza previene la formazione di pericolose infezioni.

Una volta che la zona scura inizierà a diminuire, vi suggeriamo di preparare una crema naturale contro le unghie danneggiate.

Questa non aiuterà a ridurre l’ematoma, ma permetterà all’unghia di crescere in modo davvero sano. Per realizzare questa crema avrete bisogno di tuorlo d’uovo, olio di ricino, sale fino e miele.