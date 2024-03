Miranda Kerr è nota per essere una supermodella australiana ed ex Angelo di Victoria’s Secret dal 2007 al 2013. Da poco è diventata mamma per la quarta volta, ecco la sua dieta per tornare in forma.

Miranda Kerr: la dieta per tornare in forma

Miranda Kerr supermodella australiana, 40 anni, ha partorito un mese fa per la quarta volta. Suo marito è il 33enne imprenditore americano Evan Spiegel, noto per essere il cofondatore di Snapchat. Kerr è già mamma di altri tre figli: Hart, 5 anni, e Myles, 4, avuti con Evan Spiegel, e Flynn, 12 anni, che ha avuto con l’ex marito Orlando Bloom dal quale ha divorziato nel 2013. La supermodella, che compirà 41 anni il 20 aprile, aveva annunciato la nuova gravidanza a settembre con un post su Snapchat: “Sono così entusiasta di annunciare il figlio numero 4”, aveva scritto Miranda.

Kerr è stata annoverata tra le modelle più pagate secondo Forbes e dalla moda arriva alla gioielleria, fitness e altri settori. Sebbene la sua carriera sia importante, per Miranda gli affetti familiari vengono prima di tutto. Anche con l’ex Orlando Bloom mantiene un bel rapporto proprio per amore del loro figlio Flynn. Ma come fa la bella supermodella a tenersi in forma anche dopo 4 gravidanze?

La dieta di Kerr consiste in centrifugati, cibi detossinanti e ovviamente del sano sport, una dieta ferrea ma che promette di perdere peso e tornare subito in forma. E cos’altro? Iniziamo dalla colazione; la supermodella beve i centifugati di verdure a base di cetrioli, cavoli, sedano, limone e aloe vera. Ma la top model inizia la giornata prima con un bicchiere di tè verde con un po’ di limone dentro e poi a metà mattina fa lo spuntino con il centrifugato di verdure. Ovviamente beve anche tanta acqua.

Passiamo al pranzo, leggero, che consiste solo un’insalata di tonno e una fetta di pane con una tazza di tè verde. Inoltre, aggiunge il frullato alle bacche di Goji. Arriviamo alla merenda, solo a base di un frutto o delle noccioline. Nella sua dieta Miranda evita perlopiù gli zuccheri, gli alimenti trasformati, e fa il pieno di frutta e verdura.

Infine la cena sempre proteica a base di pesce con verdure e poi tanto sport che per la Kerr si traduce in pilates e anche yoga, per finire in vista di una sfilata si allena più duramente con box e sport intensi.

Miranda Kerr, 40 anni, supermodella australiana e imprenditrice di successo, è diventata mamma per la quarta volta. Sostenitrice dell’alimentazione pulita e di abitudini di vita sane, Kerr si tiene costantemente in forma anche per il lavoro, ma non solo. La supermodella è ammirata per le sue pratiche di benessere poiché sottolinea l’importanza di seguire una dieta ricca di nutrienti ed equilibrata. Concentrandosi sul consumo di cibi biologici e integrali e includendo molta frutta, verdura, proteine ​​magre e grassi sani nei suoi pasti quotidiani, Miranda ha una una pelle radiosa e un corpo flessibile e in forma.

L’imprenditrice, ex di Orlando Bloom, adora particolarmente i succhi verdi come parte del suo stile di vita sano. Kerr include spesso nella sua dieta quotidiana le verdure a foglia verde come cavoli, spinaci e lattuga romana poiché sono ricche di vitamine, minerali e antiossidanti. I cetrioli come agente rinfrescante, il sedano per il suo alto contenuto di acqua e sostanze nutritive, il limone per le sue proprietà disintossicanti pur essendo una potente fonte di vitamina C, lo zenzero per i suoi poteri medicinali e il suo calore e infine le mele verdi per la dolcezza e il sapore. L’allattamento al seno, ha detto Miranda, ha contribuito in modo significativo alla sua perdita di peso.

Sottolineando l’importanza degli alimenti naturali e integrali, Miranda rivela i benefici del suo approccio olistico alla nutrizione. Lo yoga rimane una pietra angolare nella sua routine di benessere, e dell’equilibrio e relax mentale. Così la modella e imprenditrice australiana si tiene in forma anche dopo 4 gravidanze, e sfoggia un fisico al top.