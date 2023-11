Valentina Cabassi è diventata nota sui social, soprattutto su Tik Tok, come make-up artist e per i suoi consigli di bellezza naturale ma d’effetto. Cosa sappiamo del trucco leggero dell’influencer e fidanzata di un noto cantante? Ecco come riprodurre il suo make-up leggero.

Make-up leggero? Il caso di Valentina Cabassi

Tra i beauty look più riproposti e provati da milioni di ragazze quest’anno c’è quello di Valentina Cabassi, influencer, creator e fidanzata del noto cantante Ernia. Che possa piacere oppure no, il trucco di tendenza negli ultimi tempi è proprio quello proposto dalla Cabassi, super semplice, un make up, no make up che sembra non esserci.

Prima, invece, il trend vedeva impazzare trucchi pesanti con baking, countouring, e occhi truccatissimi.

Ma qual è il look nel caso di Valentina Cabassi? La nota e bellissima influencer, acqua e sapone, parte da una base correttiva fresca e naturale con pochi prodotti e leggeri.

La caratteristica del viso della Cabassi sono le lentiggini. Il fatto di essere giovane la favorisce infatti l’influencer appassionata di make up non ha grandi problemi di occhiaie e di imperfezioni varie, come brufoletti o rossori.

Nel caso della Cabassi e delle sue lentiggini naturali è importante scegliere il fondotinta della giusta tonalità che non deve essere molto chiaro altrimenti si rischia di avere un colore grigiastro di pelle. In pratica è lo stesso principio che va applicato per le occhiaie.

Se si utilizza un fondo di tonalità troppo chiaro, su lentiggini di media e alta tonalità, si otterrà un effetto spento, tendente al grigio. Valentina nei suoi make up non copre le lentiggini anzi le enfatizza con una base naturale dal finish luminoso.

Valentina Cabassi e il suo make-up: consigli di bellezza

Modella e content creator, Valentina Cabassi è conosciuta anche come la fidanzata di Ernia, il famoso rapper e cantautore classe 1993. Capelli castani e grandi occhi verdi, l’influencer di bellezza ama il look semplice, acqua e sapone. D’altronde Valentina è già bella di suo, e usa il trucco solo per enfatizzare i suoi lineamenti.

La carriera nella moda di Valentina Cabassi è iniziata con il lavoro per Subdued; brand di abbigliamento che l’ha, per l’appunto, lanciata come modella e contattata dopo averla notata su Instagram. Come rivelato, la passione di Valentina per la moda nasce sin da piccola quando, con la sorella, guardava America’s Next Top Model.

Tutto è iniziato per gioco e poi, ovviamente, c’è anche la passione per il make-up che coltiva ancora oggi, guardando tutorial per apprendere trucchi, consigli e prendere ispirazione. C’è stato, poi, il lavoro insieme a Mr Daniel Make-up per Lancôme: lui doveva presentare dei rossetti e Valentina Cabassi è stata la modella.

La Cabassi è presente anche su TikTok, con oltre un milione di like e oltre 70mila follower. Nei suoi video Valentina dà consigli sul make-up, divenendo lei stessa sempre più brava seguendo, in prima persona, tutorial e video per migliorarsi.

Del suo make-up leggero e semplice, la Cabassi dice che il suo punto di forza sono le sopracciglia sempre perfette e in ordine; quando non ha voglia di truccarsi l’influencer indossa solo un rossetto rosso e il mascara.

Quando invece ha più tempo la creator adora l’eyeliner, la matita interna sopra o interna sotto, mentre se vuole fare una cosa più da make-up artist/beauty blogger “metto un ombretto più sul marrone caldo, o sul rosso perché ho scoperto che mi fa gli occhi più verdi”.