Il make-up con lentiggini finte è sempre più amato. Dalle make-up artist americane, alle influencer realizzare lentiggini finte su naso e guance è diventata una moda. Scopriamo quali sono i prodotti make-up migliori per realizzarle.

Lentiggini finte: prodotti migliori per disegnarle

Le lentiggini sono il particolare di bellezza amato, desiderato, ma anche riprodotto grazie a semplici tecniche di make-up. Bastano infatti pochi suggerimenti e i giusti prodotti per riprodurle facilmente sul viso. Vediamo come realizzarle con questi beauty tips.

Come realizzare le lentiggini finte

Punteggiare leggermente il pennello sulla parte interessata del viso, come per esempio naso, guance o fronte, fino a quando non si sono create abbastanza lentiggini. Per un effetto delicato, picchiettare o sfumare con attenzione utilizzando le dita o una spugnetta e lasciare asciugare.

Il segreto per realizzare lentiggini naturali è che devono essere varie in termini di dimensioni, colore e forma.

Migliori prodotti per realizzare lentiggini finte

In commercio esistono diversi strumenti per coprire il volto di lentiggini. Dalle matite ai pennelli e dalle penne alle tinte. Ecco i migliori prodotti.

1.PHreckles

Il prodotto consigliato per realizzare lentiggini finte dal tocco naturale, leggero e delicato. Vegan, cruelty free e resistente all’acqua, si applica facilmente seguendo gli step consigliati sul sito del brand e il gioco è fatto.

2.Pseudo Labs

Con questa penna colorata, le lentiggini finte si realizzano in un attimo: punteggiare il viso con l’applicatore dalla punta in feltro per riprodurre con facilità un trucco neutro per tutti i giorni.

3.Penna colorata

Ideale per ottenere lentiggini dall’aspetto naturale. La Freckle Pen è dotata di applicatore flessibile con punta in feltro, perfetto da mettere con o senza trucco.

4.Fock OG

Il prodotto Freck OG si adatta a tutti i toni di pelle.

Grazie all’innovativa formula di Freck Beauty è indispensabile una rapida applicazione per un risultato sorprendente e senza sforzo.

5.Tattoo liner KDV

Disponibile in due tonalità, il tattoo liner ha una punta finissima, ottimo per realizzare il trucco con lentiggine finte in modo preciso e accurato. L’eyeliner liquido a lunga tenuta è il best seller del marchio vegano KDV.