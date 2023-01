La dieta di Goldie Hawn: cosa mangia la 77enne?

L’attrice hollywoodiana, 77 anni compiuti, Goldie Hawn è sempre in forma smagliante. Vediamo la dieta che segue l’attrice Premio Oscar per il film “Fiore di Cactus” di Gene Saks nel 1969. Lei stessa ha confessato i suoi segreti di bellezza, dall’alimentazione allo sport.

La dieta di Goldie Hawn: cosa mangia l’attrice

Classe 1945, attrice e regista planetaria, amica fraterna di Liza Minnelli, Goldie Hawn, mamma di Kate Hudson, è maestra di uno stile positivo, sportivo e molto californiano alla bellezza di 77 anni. Attrice in una serie infinta di pellicole, Goldie Hawn nasce come ballerina, ma la passione per la recitazione ha preso la meglio, convincendola a buttarsi nel mondo del cinema.

Per quanto riguarda la dieta e l’alimentazione, Goldie Hawn ha ancora tanto da insegnare in quanto a segreti di bellezza. A tavola mangia con consapevolezza, una sorta di mindfulness applicata al cibo. Il suo personal health coach l’aiuta a distinguere tra fame vera e fame nervosa. E questo è il segreto più profondo di una sana ed equilibrata alimentazione, soprattutto duratura nel tempo.

Pelle luminosa e forma fisica al top anche grazie a un’abitudine radicata tra le star di Hollywood: come ha fatto sapere direttamente dalla sua pagina Instagram Goldie Hawn inizia la sua giornata sorseggiando un bicchierone di estratto detox a base di limone e verdure verdi in foglia.

Goldie Hawn sta molto attenta alle porzioni di cibo, che controlla personalmente: l’attrice è convinta che negli Stati Uniti la gente sia abituata a mangiare ben più del necessario. Inoltre ha bandito da tavola alimenti con glutine, latte e zucchero.

I segreti di Goldie Hawn: l’allenamento a 77 anni

In un video social l’attrice Goldie Hawn spiega minuziosamente il suo training quotidiano. Per iniziare, trampolino elastico. Si salta con le braccia stese in alto per aiutare cuore e sistema linfatico.

Poi, si passa agli esercizi con i pesi. Rigorosamente da fare con una bella dose di ironia. Ovvero usando due bottiglie di vino come simpatica alternativa ai bilancieri. Infine, immancabile, una lunga passeggiata all’aria aperta.