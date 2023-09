Spesso quando si vuol perdere peso o mantenere la propria forma si ricorre a una dieta drastica che non solo è quasi impossibile da seguire ma si scontra anche con la noia. Ecco il metodo delle sostituzioni per rimettersi in forma.

Come rimettersi in forma con il metodo delle sostituzioni: la dieta da seguire

Per molte persone che vogliono eliminare qualche kg di troppo o seguire una dieta ipocalorica è difficile gestire l’alimentazione e tenere a bada le voglie e la noia. Per questo è importante non solo imparare a seguire uno stile di vita duraturo, più che una semplice dieta, e per farlo prendere in considerazione un metodo delle sostituzioni.

Il metodo delle sostituzioni, infatti, permette di vivere la dieta con maggiore equilibrio, perché offre la possibilità di poter variare gli alimenti ma anche di sperimentare nuove ricette e nuovi piatti, dando così un po’ colore a ciò che mangiamo, spiega una dietista. In base a questo metodo per ogni alimento che appartiene a una macrocategoria (carboidrati, grassi e proteine) esistono determinati sostituti.

Ecco cosa mangiare nella dieta in sostituzione a determinati cibi, ad esempio 80 grammi di pasta possono essere sostituiti con 200 grammi di gnocchi di patate o ancora con 80 grammi di pasta fillo o 125 grammi di tortellini. Il classico cucchiaio di olio EVO può essere sostituito con 20 grammi di pesto.

Anche quando si preparano i dolci in casa si può puntare su sostituzioni tattiche, come quella che prevede di utilizzare la banana schiacciata o lo yogurt greco al posto del burro. Con questo metodo non ci si annoia mai anzi si punta proprio alla varietà degli alimenti che è la chiave vincente per seguire una dieta alla lunga e perdere peso.

Non solo i cibi, nella dieta si può sostituire l’ordine dei pasti nell’arco della giornata infatti è sempre possibile invertire il pranzo con la cena (e viceversa). L’apporto calorico della dieta è bilanciato sull’intera giornata quindi è possibile spostare i pasti ad altri momenti della giornata.

Inoltre, è possibile invertire i giorni della settimana della dieta. L’apporto nutrizionale e vitaminico della dieta è bilanciato sull’intera settimana quindi è possibile invertire i giorni della settimana.

Cos’è il metodo delle sostituzioni: la dieta da seguire

Uno dei principali segreti per far sì che la dieta che stai facendo duri nel tempo e che tu non ti stanchi di seguirla è sapere come sostituire alcuni cibi, condimenti e anche pasti con altri più interessanti. Oltre ai segreti svelati, eccone altri: è possibile integrare liberamente la dieta con verdure crude scondite da mangiare nei momenti di calo energetico.

Oltre al classico condimento di olio extravergine, l’uso di aromi e spezie è concesso senza limiti anzi è sempre meglio del sale. È sempre sconsigliato saltare i pasti. Infatti, la tattica migliore per rimediare a sgarri, lievi o gravi, è riprendere la dieta alla lettera e aumentare l’attività fisica. Sottoporre l’organismo allo stress del digiuno dopo quello dell’abbuffata è controproducente oltre che inutile ai fini del dimagrimento.