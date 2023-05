Come rinforzare le ciglia in modo naturale dopo le extension

Quando si parla di danni da extension per le ciglia non bisogna solamente pensare all’estetica e alle ciglia come peli, ma tutto quello che riguarda la salute dell’occhio. Se, infatti, dopo le extension le ciglia sono rovinate vuol dire che qualcosa è andato storto. Ecco come rinforzarle in modo naturale.

Danni da extension: come rinforzare le ciglia in modo naturale

Dopo 4-5 settimane di applicazione dalle extension (cioè la loro durata media), è normale vedersi con ciglia corte, rade e sottili. Come se fossero impoverite e poco curate.

Di solito le extension non rovinano le ciglia, proprio perché cadono naturalmente. Vengono rimosse con prodotti appositi, detti remover, solo quando si vuole avere un look abituale con sguardo effetto wow, il che richiede un refill continuo.

Dopo un anno di “smontaggio e rimontaggio” senza pause, è normale che le ciglia subiscano un piccolo trauma. Nulla, però, di irreparabile: la buona notizia è che le ciglia si rigenerano facilmente.

Se sono indebolite dopo le extension, il primo suggerimento è di non usare il mascara per almeno un mese, nemmeno quello per occhi sensibili. Le cere filmanti appesantiscono la ciglia, rallentando la sua ripresa.

Al massimo si possono usare i primer per ciglia, dall’effetto nutriente a base di sostanze vegetali. Se ci si trucca gli occhi, è bene ricorrere a struccanti specifici delicati, formulati con camomilla, fiordaliso, aloe, acqua di rosa e calendula.

Ecco alcuni rimedi naturali per rafforzare e far crescere velocemente le ciglia, dopo le extension.

Oli essenziali

Il rimedio naturale più efficace per far ricrescere le ciglia è l’olio di ricino o l’olio di rosa mosqueta puri al 100%. Entrambi nutrono le ciglia, e in più hanno funzioni antimicotiche e antisettiche. Si usano con uno scovolino pulito da mascara, da acquistare in profumeria o nei negozi specializzati per estetica. 2 volte al giorno per 2 mesi.

Molto efficace è anche l’olio di mandarle, grazie all’elevato contenuto di vitamina A, B ed E. Inoltre, svolge un potere antiossidante che protegge le ciglia dagli effetti negativi del sole e delle tossine.

Inoltre, i suoi acidi grassi, nutrono le ciglia favorendone una crescita sana.

Sieri specifici a base di prostaglandina

Contro i danni da extension, esistono sieri specifici per far crescere e allungare le ciglia, in grado di dare risultati visibili già dopo circa 30 giorni. Quelli già potenti contengono una percentuale di prostaglandina, che è un derivato dell’acido arachidonico.

Si tratta di un acido grasso polinsaturo implicato nella circolazione sanguigna, un aspetto indispensabile per il nutrimento del bulbo pilifero, comprese le ciglia.

Primer con vitamina

Per far ricrescere le ciglia si rivelano utili, inoltre, anche i primer ricchi di vitamine, in particolare la vitamina F che contiene acidi grassi polinsaturi.

Questi stessi sieri, poi, possono essere anche utilizzati per chi si chiede come infoltire le sopracciglia, visto la natura e la zona di applicazione simile alle ciglia.