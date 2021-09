Olio essenziale di cipresso: come curare i capelli naturalmente

Sono tanti gli oli di cui possiamo servirci per il nostro benessere, ma forse non eravamo a conoscenza delle proprietà di un olio essenziale che deriva direttamente da un albero, il cipresso: le sua qualità lo rendono una sostanza molto versatile e benefica soprattutto nei confronti dei nostri capelli.

Olio essenziale di cipresso: cos’è e proprietà per i capelli

Dall’albero di cipresso, famoso protagonista di tanti immaginari e paesaggi naturali, si può ricavare un olio essenziale molto prezioso per le sue proprietà curative, che lo rendono particolarmente adatto per il trattamento dei nostri capelli. Non è forse molto noto, ma in realtà viene da sempre utilizzato come espettorante, dunque come ottimo strumento contro il raffreddore e il catarro, essendo un liquido dalla profumazione intensamente balsamica.

E’ infatti molto usato anche per l’aromaterapia.

Ma quello che ci interessa di questo olio essenziale è l’utilizzo che possiamo farne per la cura dei nostri capelli. Vediamo quali sono i suoi potenti benefici e quando dovremmo utilizzarlo.

Olio essenziale di cipresso per i capelli grassi e non

Sì, l’olio essenziale di cipresso è estremamente consigliato quando i nostri capelli sono grassi e dunque tendono a sporcarsi molto velocemente.

Ma in realtà dei suoi benefici possono approfittare tutti.

Essendo questo olio un potente antibatterico naturale, bastano davvero poche gocce del suo liquido per ottenere risultati. Lo si aggiunge direttamente allo shampoo o al balsamo per ottenere un lavaggio curativo e anche molto profumato.

Un’altra grande qualità dell’olio essenziale di cipresso è la sua capacità di stimolare la crescita dei capelli, andando ad attivare l’epidermide e la circolazione dei follicoli.

Olio essenziale di cipresso per capelli: consigli

L’olio essenziale di cipresso non comporta effetti collaterali a noi o ai nostri capelli. Solo nei casi in cui soffriamo di particolari allergie il contatto con la sostanza potrebbe crearci dei fastidi. Questo olio essenziale può essere facilmente acquistato in erboristeria, e per beneficiare delle sue qualità e non rischiare di danneggiare i nostri capelli è bene utilizzare quello puro, che non abbia al suo interno aggiunte di sostanze chimiche.