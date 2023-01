La dieta di Cate Blanchett: i segreti dell’attrice

Cate Blanchett, attrice, vincitrice di premi Oscar, nota anche per la straordinaria bellezza ha superato i 50 anni ma è sempre affascinante e in perfetta forma. Ecco svelato la dieta e i segreti di bellezza di Cate Blachett, attrice australiana con cittadinanza americana.

La dieta di Cate Blachett: i segreti dell’attrice

Cate Blanchett, famosa attrice statunitense, è nata il 14 maggio 1969 a Melbourne, in Australia. Ha interpretato diversi ruoli nel mondo del cinema, ma quelli che l’hanno resa celebre sono stati quelli da protagonista in Elizabeth: The Golden Age (2007), che le è valso una nomination agli Oscar come miglior attrice e quello nel film diretto dal grande Woody Allen, Blue Jasmine nel 2013, anch’esso da premio Oscar.

Anche dopo i 50 anni, la Blachett resta sempre in perfetta forma. Ecco la sua dieta e i segreti di bellezza.

Cate Blanchett ha rivelato di bere ogni mattina succo di limone e acqua calda appena sveglia e di fare lunghe passeggiate, in modo da mantenersi comunque sempre in allenamento, anche se non ha più il tempo di andare in palestra, dovendo star dietro ai figli e alla carriera.

Non segue un rigoroso regime alimentare, ma cerca solo di stare lontana dai cereali raffinati, anche se ammette di esserne molto golosa.

Le piace infatti moltissimo il pane, ma cerca di evitarlo. Poi ci sono anche serate nelle quali è impossibile non cedere alla tentazione di qualche bicchiere di champagne.

La Blanchett ha anche confessato di aver fatto un drenaggio e pulizia linfatica un paio di volte nella sua vita, per ripulire da scorie fegato, reni e cistifellea, come trattamento detossinante e dice di essersi sentita benissimo dopo.

Cate Blanchett: segreti della skincare

L’attrice ha una pelle molto chiara e per questo Cate Blachett ammette di utilizzare sempre una base protettiva SPF. Seguendo i consigli della madre, infatti, confessa di mescolare sempre il fondotinta con la crema protettiva, anche quando non c’è il sole, perché i raggi sono sempre nocivi.

I suoi prodotti preferiti sono tuttavia i Sensai del marchio Sisley. Tra i prodotti fondamentali ci sono tuttavia un buon contorno occhi e la crema idratante per il viso, in modo da riattivare la luminosità della pelle anche quando è molto stressata.