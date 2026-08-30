Come sta cambiando il concetto di bellezza: skincare, estetica e longevità

Il concetto di bellezza sta subendo una trasformazione radicale. Oggi, i consumatori non si limitano più a skincare e make-up, ma integrano nella loro routine trattamenti estetici e soluzioni di longevità. Questo cambiamento sta ridisegnando i confini del settore, creando nuove opportunità e sfide per i brand.

Un recente studio condotto da Boston Consulting Group in collaborazione con WWD ha evidenziato come il mercato della bellezza si stia espandendo oltre le pratiche tradizionali. I consumatori stanno adottando un approccio più olistico, combinando skincare, estetica e trattamenti di performance e longevità per ottenere risultati ottimali.

L’ascesa del consumatore ottimizzatore

Il profilo del consumatore ottimizzatore (o optimizer) è emerso come una figura chiave in questo nuovo panorama. Questo segmento, che rappresenta il 6% degli adulti americani, integra nella propria routine bellezza tradizionale, procedure estetiche e trattamenti di performance e longevità. Negli ultimi dodici mesi, questi consumatori hanno speso in media 3.000 dollari tra le tre categorie.

Secondo l’indagine, condotta ad aprile su 5.000 consumatori di prodotti di bellezza, circa il 70% degli intervistati è aperto a soluzioni non tradizionali, mentre l’80% considera la bellezza una questione di benessere fisico e mentale, non solo di aspetto esteriore. Se il segmento degli ottimizzatori dovesse raddoppiare, il report stima un potenziale di oltre 30 miliardi di dollari di valore aggiuntivo per l’intero ecosistema della bellezza.

L’impatto dei trattamenti estetici

Il 70% degli ottimizzatori considera ormai le procedure estetiche una componente regolare della propria routine. Questo cambiamento si riflette anche sui comportamenti d’acquisto nella bellezza tradizionale: il 70% ha aumentato gli investimenti in soluzioni skincare premium o di livello medicale, mentre il 50% ha introdotto nuovi passaggi o ingredienti nella propria routine.

Un effetto simile emerge intorno ai farmaci GLP-1, che creano nuove esigenze in ambito di bellezza. Sono utilizzati dal 30% degli ottimizzatori negli ultimi dodici mesi e, tra chi ha notato cambiamenti fisici o nella qualità della pelle, circa la metà si è orientata verso prodotti skincare di fascia luxury o medicale. Tra chi ha riscontrato perdita di tono cutaneo, quasi l’80% ha aumentato il ricorso a filler, iniettivi, trattamenti di tightening o laser.

L’importanza della longevità

Gli ottimizzatori risultano quattro volte più propensi rispetto al consumatore medio ad assumere integratori per la longevità e il contrasto dell’invecchiamento, e due volte più inclini a utilizzare integratori di bellezza. Questo approccio olistico alla bellezza sta spingendo i brand a ripensare le loro strategie e a offrire soluzioni più complete e personalizzate.

La bellezza oltre i canoni tradizionali

Mentre il mercato della bellezza si evolve, ci sono anche voci che mettono in discussione gli standard tradizionali. Libri e opere d’arte stanno celebrando la bellezza in modi nuovi e inclusivi, mettendo in luce la diversità e la libertà di espressione.

Opere come Il collo mi fa impazzire di Nora Ephron affrontano con ironia e directness i tormenti e le beatitudini dell’invecchiare, mentre Non mi toccare i capelli di Emma Dabiri esplora la storia e il significato dei capelli delle persone nere, dimostrando che sono molto più di un semplice accessorio.

Altre opere, come Anime salve di Jess Kohl e Puberty di Laurence Philomène, documentano le trasformazioni personali e identitarie, celebrando la bellezza in tutte le sue forme. Questi lavori contribuiscono a ridefinire il concetto di bellezza, rendendolo più inclusivo e rappresentativo della realtà.

Allo stesso tempo, ci sono voci che mettono in discussione gli standard tradizionali, celebrando la diversità e la libertà di espressione. Questo cambiamento offre nuove opportunità per i brand e per le persone che cercano di esprimere la propria bellezza in modi unici e autentici.